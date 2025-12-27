Municipal vs Antigua GFC: La afición roja convierte las afueras del estadio “El Trébol” en una auténtica fiesta

Las afueras del Estadio El Trébol se convirtieron en una auténtica fiesta roja este sábado. Miles de aficionados de Municipal llegaron horas antes del partido de la final de vuelta del Apertura 2025, llenando los alrededores del recinto con cánticos, banderas, bombos y una fe inquebrantable en la remontada que necesitan los escarlatas.

Desde el mediodía, la afición comenzó a concentrarse en los alrededores del estadio, portando las camisetas rojas, bufandas y mantas gigantes con los colores del equipo.

El ambiente festivo creció conforme avanzaban las horas hacia el pitazo inicial programado para las 6:00 p.m., cuando Municipal y Antigua saldrán a la cancha para definir al campeón del Apertura 2025.

Los boletos para el encuentro se agotaron en apenas cinco horas cuando salieron a la venta, confirmando el lleno total en El Trébol. La rápida respuesta de la afición demostró el hambre que tienen los seguidores rojos por ver a su equipo conquistar un nuevo título, especialmente después de las frustrantes finales perdidas ante Antigua en torneos anteriores.

Una fiesta con mucha esperanza

A pesar de la difícil misión que tiene Municipal por delante, la afición roja llegó con toda la fe y energía para impulsar a su equipo. Cánticos como "Dale Rojo, dale Rojo" retumbaban en las calles cercanas al estadio, mientras los tambores y trompetas creaban una atmósfera de carnaval futbolero.

Los fanáticos rojos confían en que su equipo pueda lograr la hazaña de remontar dos goles y conquistar el título ante Antigua. La afición será el jugador número doce que Municipal necesita para intentar dar vuelta a la serie y silenciar a los coloniales que llegan con la ventaja.

Aficionados escarlatas en las afueras del estadio El Trébol. (Foto: Prensa Libre, Esbin García).

El ambiente en las afueras del estadio refleja la pasión y el compromiso de una afición que no pierde la esperanza. A las 6:00 p.m., El Trébol vibrará con el rugido de miles de gargantas rojas que exigirán a su equipo dejarlo todo en la cancha por el título número 33.