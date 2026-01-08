Xelajú MC confirmó la salida del delantero paraguayo Pedro Báez de cara al torneo Clausura 2026

El cuadro de Xelajú MC dio a conocer, por medio de sus redes sociales, que el ariete paraguayo Pedro Báez —quien se había convertido en una pieza fundamental en el esquema superchivo bajo las órdenes de Amarini Villatoro, con goles importantes tanto en el certamen nacional como en la Copa Centroamericana del 2025— deja de formar parte del club.

El equipo altense se expresó así: “GRACIAS, PEDRO BÁEZ. Club Xelajú MC informa que el delantero paraguayo Pedro Báez deja de formar parte de la institución. Agradecemos su entrega, profesionalismo y aporte al equipo, siendo parte de la conquista de la Séptima Luna en el Torneo Apertura 2024 y del subcampeonato en la Copa Centroamericana del 2025. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos deportivos”.

Desde días atrás se había especulado sobre la salida del jugador paraguayo; sin embargo, fue hasta este miércoles cuando el club quetzalteco lo hizo oficial.

Con esta salida, el equipo ahora dirigido por el mexicano Roberto Hernández dispone de una casilla de extranjero, que podría ser ocupada en los próximos días con su nuevo reemplazo.

Esta es la quinta baja del conjunto superchivo, tras las salidas del brasileño Romario Da Silva, Ludwin Reyes, Fredy Góndola y del técnico Amarini Villatoro.

Xelajú MC continuará su preparación con miras al Torneo Clausura 2026, en el que debutará como local en el estadio Mario Camposeco frente a Aurora FC, el próximo martes 20 de enero.