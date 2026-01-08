Liga Nacional: Municipal recibe duras sanciones tras los incidentes en la final del torneo Apertura 2025 contra Antigua GFC

El Organismo Disciplinario de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala dio a conocer, la noche del miércoles 7 de enero, las sanciones impuestas al Club Social y Deportivo Municipal tras los incidentes ocurridos en la gran final del Torneo Apertura del 2025, frente a Antigua GFC.

El cuadro colonial, dirigido por Mauricio Tapia, se consagró bicampeón, pero el encuentro terminó con enfrentamientos entre jugadores de ambos equipos y una invasión al terreno de juego por parte de un grupo de aficionados, en el estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”.

Luego de más de una semana del partido, se oficializó una multa económica para Municipal, que asciende a Q90 mil. Además, el estadio El Trébol fue sancionado con dos partidos de suspensión.

Según el acta arbitral del referí Mario Escobar Toca, la sanción economia se fundamenta en cuatro faltas:

Q20 mil por incumplir los requisitos de seguridad establecidos en el artículo 25 del Reglamento de Competencia.

Q20 mil por lanzamiento de objetos al terreno de juego.

Q10 mil por uso de juegos pirotécnicos como proyectiles.

Q40 mil por invasión del terreno, pasillos y camerinos, con agresiones o intentos de agresión a árbitros, jugadores, cuerpos técnicos, periodistas y personal autorizado.

El organismo también indicó que, en caso de identificar a los aficionados responsables de las agresiones, se les prohibirá el ingreso a los estadios por dos años. Esta medida busca reforzar la seguridad y evitar hechos violentos que pongan en riesgo la integridad de los protagonistas y asistentes.

En cuanto a las sanciones individuales, el defensa costarricense Alexander Robinson, de Antigua GFC, recibió dos partidos de suspensión y una multa de Q5 mil por provocar o desafiar al club o al público adversario, según el reporte arbitral.

Por parte de Municipal, los jugadores Jonathan Franco, José Morales y Carlos Salvador “Chava” Estrada fueron expulsados y recibirán dos partidos de suspensión cada uno, mientras que el preparador físico Ezequiel Barriel fue sancionado con un encuentro.

En el caso de Antigua GFC, Juan Apaolaza recibió un partido de suspensión, mientras que Kevin Grijalva y Óscar Castellanos fueron castigados con dos encuentros cada uno.