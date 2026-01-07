Deportes
Concacaf revela su ranking de clubes: Municipal, Antigua GFC y Xelajú MC se posicionan entre los 10 mejores de Centroamérica
Concacaf revela su primer ranking de clubes, donde tres equipos guatemaltecos se ubican entre los diez mejores de Centroamérica.
Municipal destacó en el último ranking de clubes de la Concacaf, siendo el mejor equipo guatemalteco. (Foto Prensa Libre: Byron Baíza).
La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) publicó la primera actualización de su ranking de clubes de la región, en la que destaca la presencia de tres equipos guatemaltecos dentro del Top 10 centroamericano.
En la lista global, los primeros lugares los ocupan clubes de Norteamérica. Toluca, reciente bicampeón del fútbol mexicano, lidera la tabla. Le sigue Inter de Miami, equipo donde milita Lionel Messi, en el segundo puesto. Cruz Azul aparece tercero, Tigres cuarto y Vancouver Whitecaps FC completa el Top 5.
Cabe resaltar que Columbus Crew, donde juega el guardameta guatemalteco Nicholas Hagen, figura en la séptima posición.
En el ámbito centroamericano, el tricampeón de la Copa Centroamericana, Liga Deportiva Alajuelense de (Costa Rica), lidera la región ubicado en el puesto 22 del ranking general, con 1,179 puntos. Le siguen Olimpia (Honduras), en la casilla 32, y Saprissa (Costa Rica), en el puesto 46.
Guatemala, con tres clubes en el Top 10 centroamericano
El fútbol guatemalteco también goza de una destacada representación. Municipal se ubica como el mejor equipo nacional en la posición 48 del ranking general y cuarto en Centroamérica, con 1,135 puntos.
El actual bicampeón de la Liga Nacional, Antigua GFC, aparece en el puesto 54 (sexto en la región), con 1,124 puntos, mientras que Xelajú MC, subcampeón centroamericano, ocupa el puesto 61 (décimo en la región), con 1,100 puntos.
Ranking centroamericano (Top 10):
- Alajuelense (Costa Rica) – 1,179 pts
- Olimpia (Honduras) – 1,163 pts
- Saprissa (Costa Rica) – 1,139 pts
- Municipal (Guatemala) – 1,135 pts
- Herediano (Costa Rica) – 1,134 pts
- Antigua GFC (Guatemala) – 1,124 pts
- CD Marathón (Honduras) – 1,112 pts
- Plaza Amador (Panamá) – 1,108 pts
- Cartaginés (Costa Rica) – 1,101 pts
- Xelajú MC (Guatemala) – 1,100 pts
Los rojos siguen liderando entre los clubes nacionales
- 48. Municipal 1,135 -pts
- 54. Antigua GFC 1,124-pts
- 61 . Xelajú MC 1,100-pts
- 65. Deportivo Mixco 1,087-pts
- 68. Cobán Imperial 1,076-pts
- 69. Comunicaciones 1,073-pts
- 71. Malacateco 1,072-pts
- 74. Aurora FC 1,070-pts
- 82. Guastatoya 1,062-pts
- 83. Achuapa 1,061-pts
- 97. Marquense 1,048-pts
- 99. Deportivo Mictlán 1,043-pts
El cuadro escarlata continúan como el mejor club guatemalteco, mientras que Antigua GFC y Xelajú MC consolidan la presencia nacional en el ámbito centroamericano.