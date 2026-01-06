“Volvemos con más fuerza”, el mensaje de Municipal en sus redes tras retomar el trabajo

El conjunto escarlata dejó atrás un cierre complicado del 2025, tras perder la final del torneo Apertura frente a Antigua GFC, y tanto jugadores como cuerpo técnico han optado por dar vuelta a la página.

El equipo dirigido por Mario Acevedo, con Dwight Pezzarossi como asistente, volvió a pisar el césped del estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, aún con el recuerdo de la derrota ante los coloniales, pero con la ilusión renovada de buscar revancha en el Clausura 2026.

“Arranca el reacondicionamiento físico. Clausura 2026, volvemos más fuertes”, fue uno de los mensajes publicados por el club en sus redes sociales, acompañado de una fotografía en la que se observa al plantel unido a un costado de la cancha.

En la publicación, Municipal destacó la unidad del grupo como uno de los pilares rumbo al próximo torneo, que dará inicio el miércoles 21 de enero, cuando los rojos debutarán como locales frente a Mictlán.

No obstante, el club escarlata permanece a la espera de la resolución del Órgano Disciplinario de la Liga Nacional para conocer la sanción correspondiente por la invasión de algunos aficionados al final del partido frente a Antigua GFC.

De acuerdo con la información conocida, Municipal podría recibir una sanción de dos partidos sin poder utilizar el estadio Manuel Felipe Carrera, lo que lo obligaría a buscar una sede alterna para disputar sus encuentros como local.

“Un nuevo reto, la misma ilusión y un compromiso intacto”, destacó el club en sus plataformas oficiales.

Acevedo inició los entrenamientos con las bajas del panameño Davis Contreras, el hondureño Eddie Hernández, así como de los guatemaltecos Carlos Estrada y Mathius Gaitán, quienes fueron cedidos a préstamo.