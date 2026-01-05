Municipal inicia reestructuración en su plantel y anuncia primeras bajas para el Clausura 2026

Tras consumar un nuevo fracaso en la búsqueda del título 33, el cuerpo técnico de Municipal, encabezado por el nicaragüense Mario Acevedo, inició el proceso de reestructuración de su plantilla de cara al Torneo Clausura 2026.

Los rojos volvieron a quedarse a las puertas de la gloria por segundo torneo consecutivo, luego de caer nuevamente en una serie definitiva ante Antigua GFC, equipo que terminó celebrando su sexto campeonato nacional y el primer bicampeonato de su historia, frustrando así la ilusión escarlata de festejar ante su afición.

Ante este nuevo revés, la dirigencia edil confirmó la continuidad del cuerpo técnico y comenzó a realizar ajustes puntuales en el plantel, con el objetivo de fortalecer al equipo para el cierre de la temporada, donde la consigna vuelve a ser clara: salir campeón.

En ese contexto, este lunes 5 de enero de 2026, Municipal hizo oficial la salida de cuatro jugadores que tuvieron escasa participación durante el Torneo Apertura.

“El Club Social y Deportivo Municipal informa a su afición, medios de comunicación y público en general sobre los primeros movimientos del primer equipo, realizados en base a la planificación deportiva establecida y de común acuerdo con el cuerpo técnico, de cara al próximo torneo”, señala parte del comunicado emitido por la institución roja.

Entre las bajas figura el panameño Davis Contreras, quien finalizó su vínculo contractual el pasado 31 de diciembre de 2025. El atacante apenas sumó 416 minutos de juego y registró un gol durante su paso por el club.

Asimismo, el hondureño Eddie Hernández, pese a tener contrato vigente, fue declarado transferible luego de no cumplir con las expectativas. El delantero cerró su etapa en Municipal con seis anotaciones: cinco en Liga Nacional y una en la Copa Centroamericana de Concacaf.

A estas salidas se suman las de los guatemaltecos Carlos Estrada y Mathius Gaitán, quienes fueron cedidos a préstamo para que puedan acumular minutos y regresar al equipo con mayor ritmo de competencia. En el caso de Estrada, fue el propio jugador quien solicitó su salida en busca de continuidad, tal como lo manifestó en sus redes sociales. Todo apunta a que podría volver a vestir los colores de Deportivo Marquense.

Por su parte, Gaitán ya fue anunciado como nuevo refuerzo de Deportivo Achuapa, donde volverá a coincidir con el técnico mexicano Rafael Loredo, quien lo dirigió en la Selección Sub-20 de Guatemala durante el Mundial de Argentina 2023.

Municipal adelantó que en los próximos días dará a conocer los nombres de los refuerzos que se incorporarán al plantel, el cual iniciará este martes 6 de enero los trabajos de reacondicionamiento físico en el estadio Manuel Felipe Carrera, con la mira puesta en el Clausura 2026.