Municipal se pronuncia sobre los incidentes violentos en El Trébol y anuncia investigación para identificar a responsables

Fútbol Nacional

Municipal se pronuncia sobre los incidentes violentos en El Trébol y anuncia investigación para identificar a responsables

El Club Social y Deportivo Municipal emitió un comunicado rechazando enérgicamente la violencia registrada tras la final del Apertura 2025 y anunció que declarará non gratos a los responsables.

Alejandra Soto

|

time-clock

Un grupo de aficionados invadió la cancha de El Trébol con el pretexto del resultado desfavorable en la final del Torneo Apertura 2025. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza).

Municipal se pronunció oficialmente sobre los graves incidentes de violencia registrados el sábado 27 de diciembre en el Estadio El Trébol tras la final del Torneo Apertura 2025. El club emitió un comunicado donde condena rotundamente los hechos ocurridos y anuncia medidas contra los responsables.

El Club Social y Deportivo Municipal rechazó enérgicamente cualquier tipo de comportamiento que implique violencia en el fútbol. Los rojos aseguraron que estos actos no representan a la gran mayoría de aficionados que asisten al estadio a apoyar al equipo de manera pacífica.

La directiva del club anunció que abrió una investigación para identificar a los autores de los incidentes violentos. Municipal informó que declarará non gratos a los responsables y les prohibirá el ingreso a sus instalaciones deportivas, sin excluir la posibilidad de adoptar medidas judiciales.

LECTURAS RELACIONADAS

Victoria sin final feliz: Antigua GFC no puede celebrar su bicampeonato por violentos incidentes en El Trébol

chevron-right

"Chepe Bomba" cuestiona las condiciones de seguridad en el estadio El Trébol tras los incidentes ocurridos durante la final

chevron-right

Los hechos condenados por Municipal

Según el comunicado del club, el sábado pasado un grupo de fanáticos invadió la cancha con el pretexto del resultado del partido. Estos individuos generaron diversos hechos de violencia que alteraron el orden que hasta ese momento imperaba dentro del recinto deportivo.

Además de la invasión de cancha, los aficionados realizaron actos vandálicos que ocasionaron daños a la infraestructura del estadio. Entre los daños se encuentra la puerta de emergencia de la localidad General Norte que fue rota para ingresar a la cancha, y el lanzamiento de objetos en diferentes sectores, incluyendo el palco de la Junta Directiva.

Municipal destacó que bajo la dirección de su Junta Directiva, el club ha implementado desde hace tiempo acciones orientadas al fortalecimiento de los protocolos de orden, control y seguridad en los accesos y las instalaciones deportivas del Estadio El Trébol.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de CSD Municipal (@rojos_municipal)

Compromiso con la seguridad

El Club Social y Deportivo Municipal reafirmó su compromiso inquebrantable con la seguridad de los jugadores, árbitros y aficionados. La institución aseguró que adoptará las medidas necesarias y contundentes para prevenir y erradicar cualquier conducta violenta.

Las disposiciones de seguridad implementadas por el club han generado inconformidad en algunos fanáticos que se niegan a respetar las normas. Sin embargo, Municipal aclaró que estas personas no representan en ningún caso a la gran mayoría de aficionados rojos que asisten al estadio a apoyar al equipo de manera civilizada.

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Periodista de Deportes guatemalteca.

Lee más artículos de Alejandra Soto

ARCHIVADO EN:

CSD Municipal Futbol nacional Liga Nacional 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS