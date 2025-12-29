Municipal se pronuncia sobre los incidentes violentos en El Trébol y anuncia investigación para identificar a responsables

Municipal se pronunció oficialmente sobre los graves incidentes de violencia registrados el sábado 27 de diciembre en el Estadio El Trébol tras la final del Torneo Apertura 2025. El club emitió un comunicado donde condena rotundamente los hechos ocurridos y anuncia medidas contra los responsables.

El Club Social y Deportivo Municipal rechazó enérgicamente cualquier tipo de comportamiento que implique violencia en el fútbol. Los rojos aseguraron que estos actos no representan a la gran mayoría de aficionados que asisten al estadio a apoyar al equipo de manera pacífica.

La directiva del club anunció que abrió una investigación para identificar a los autores de los incidentes violentos. Municipal informó que declarará non gratos a los responsables y les prohibirá el ingreso a sus instalaciones deportivas, sin excluir la posibilidad de adoptar medidas judiciales.

Los hechos condenados por Municipal

Según el comunicado del club, el sábado pasado un grupo de fanáticos invadió la cancha con el pretexto del resultado del partido. Estos individuos generaron diversos hechos de violencia que alteraron el orden que hasta ese momento imperaba dentro del recinto deportivo.

Además de la invasión de cancha, los aficionados realizaron actos vandálicos que ocasionaron daños a la infraestructura del estadio. Entre los daños se encuentra la puerta de emergencia de la localidad General Norte que fue rota para ingresar a la cancha, y el lanzamiento de objetos en diferentes sectores, incluyendo el palco de la Junta Directiva.

Municipal destacó que bajo la dirección de su Junta Directiva, el club ha implementado desde hace tiempo acciones orientadas al fortalecimiento de los protocolos de orden, control y seguridad en los accesos y las instalaciones deportivas del Estadio El Trébol.

Compromiso con la seguridad

El Club Social y Deportivo Municipal reafirmó su compromiso inquebrantable con la seguridad de los jugadores, árbitros y aficionados. La institución aseguró que adoptará las medidas necesarias y contundentes para prevenir y erradicar cualquier conducta violenta.

Las disposiciones de seguridad implementadas por el club han generado inconformidad en algunos fanáticos que se niegan a respetar las normas. Sin embargo, Municipal aclaró que estas personas no representan en ningún caso a la gran mayoría de aficionados rojos que asisten al estadio a apoyar al equipo de manera civilizada.