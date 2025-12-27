Victoria sin final feliz: Antigua GFC no puede celebrar su bicampeonato por violentos incidentes en El Trébol

Antigua GFC conquistó el bicampeonato del fútbol guatemalteco, pero la alegría del título se transformó en caos y violencia en El Trébol. Lo que debió ser una noche de celebración histórica para los coloniales terminó empañada por lamentables incidentes que pusieron en riesgo la seguridad de jugadores y aficionados.

Apenas terminó el partido, jugadores de Antigua y Municipal comenzaron a golpearse y gritarse entre ellos mismos en plena cancha. Los compañeros intentaron separarlos sin éxito, hasta que la policía tuvo que intervenir para controlar la situación y evitar que la pelea escalara aún más. Las imágenes mostraron un caos total en el momento que debió ser de pura celebración.

La situación empeoró cuando aficionados escarlatas invadieron el terreno de juego en medio del descontrol. Los jugadores de Antigua, por razones de seguridad, tuvieron que refugiarse rápidamente en los camerinos sin poder celebrar el título con su afición como correspondía. Los panzas verdes conquistaron su sexta estrella y el primer bicampeonato de su historia, pero lamentablemente no pudieron festejar a gusto.

Violencia generalizada en la cancha

Los mismos aficionados que invadieron la cancha comenzaron a golpearse fuertemente entre ellos. Las escenas de violencia generalizada mancharon por completo la celebración del bicampeonato de Antigua GFC, dejando imágenes lamentables que dieron la vuelta en redes sociales.

La policía antimotines tuvo que intervenir con fuerza para controlar a los aficionados que se enfrentaban en el terreno de juego. El caos duró varios minutos hasta que finalmente las autoridades lograron despejar la cancha y restablecer un poco de orden en El Trébol.

Lo que debió ser una fiesta deportiva se convirtió en una vergüenza para el fútbol guatemalteco. Antigua GFC se fue de El Trébol como bicampeón, pero sin poder celebrar ya que no hubo premiación en tarima.

Posibles sanciones para El Trébol y Municipal

Los graves incidentes de seguridad registrados en El Trébol tendrán consecuencias. Lo más probable es que el estadio sea sancionado y clausurado temporalmente por la falta de control en la seguridad del recinto.

Una noche que debió ser de pura celebración para Antigua GFC quedó marcada por la violencia y el descontrol. El fútbol guatemalteco vuelve a mostrar su lado más oscuro en un momento que debió ser de fiesta deportiva.