“Chepe Bomba” cuestiona las condiciones de seguridad en el estadio El Trébol tras los incidentes ocurridos durante la final

José Miguel Domínguez, conocido como "Chepe Bomba", cuestionó duramente las condiciones de seguridad del Estadio El Trébol tras los graves incidentes registrados en la final del Apertura 2025. Domínguez publicó en sus redes sociales una crítica directa a CONCACAF por haber permitido que este recinto albergara partidos de las eliminatorias mundialistas.

"¿Cómo CONCACAF avaló en su momento el estadio El Trébol para las eliminatorias mundialistas? No reúnen las condiciones. Cero seguridad. ¡Qué mal! Ayudaron a Guatemala y ni así…", escribió el siempre polémico " Chepe Bomba" en su cuenta, haciendo referencia a los hechos del sábado donde aficionados invadieron la cancha tras la final.

Las declaraciones de "Chepe Bomba" generaron reacciones inmediatas en redes sociales, especialmente considerando que el panameño es conocido por su estilo controversial.

El Trébol y las eliminatorias mundialistas

El cuestionamiento Domínguez cobra relevancia porque El Trébol fue sede de varios partidos de la Selección de Guatemala durante las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El estadio albergó dos encuentros de la eliminatoria, incluyendo el partido entre Guatemala y Panamá disputado el pasado mes de noviembre.

En aquel encuentro, la selección guatemalteca cayó 2-3 ante los canaleros en un partido válido por la eliminatoria de Concacaf. El estadio había sido avalado por la confederación para recibir partidos oficiales del combinado nacional.

Los incidentes que generaron la crítica

El sábado, tras el pitazo final de la final del Apertura 2025, aficionados derribaron las barandas de seguridad e invadieron el terreno de juego de El Trébol. Los jugadores de Antigua GFC tuvieron que refugiarse en los camerinos y la ceremonia de premiación fue suspendida por razones de seguridad.

La policía antimotines tuvo que intervenir para despejar la cancha, en escenas que dieron la vuelta a las redes sociales a nivel nacional.

"Chepe Bomba", conocido por generar debates y reacciones fuertes con sus comentarios sobre el rendimiento de los equipos en las eliminatorias mundialistas, utilizó los incidentes del sábado para cuestionar la decisión de Concacaf de permitir que el estadio Manuel Felipe Carrera fuera sede de partidos oficiales.