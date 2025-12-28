Óscar Santis: “Somos muy inteligentes y logramos el resultado que buscábamos” tras coronarse bicampeón con Antigua GFC

Óscar "Lelito" Santis, delantero de Antigua GFC, habló tras conquistar el bicampeonato del fútbol guatemalteco. El atacante valoró el triunfo 2-1 en el marcador global ante Municipal y resaltó la inteligencia con la que su equipo manejó el partido de vuelta en El Trébol.

Santis atendió a los medios de comunicación desde el vestuario del estadio Manuel Felipe Carrera tras evacuar la cancha de emergencia por la invasión de aficionados. El delantero destacó la importancia de la ventaja conseguida en el partido de ida en el Estadio Pensativo.

"Se nos da un triunfo muy lindo, veníamos por el bicampeonato. Sabíamos a lo que veníamos, somos muy inteligentes y logramos el resultado. Teníamos que ser precavidos", declaró el jugador panza verde tras confirmar el título.

Óscar Santis fue uno de los protagonistas de la final al anotar el segundo gol de Antigua en el partido de ida. El delantero convirtió un penal al minuto 78 que puso el 2-0 definitivo en el Pensativo, gol que resultó fundamental para el bicampeonato.

El tanto desde los doce pasos le dio tranquilidad a los coloniales, que pudieron administrar la ventaja de dos goles durante el partido de vuelta. Aunque Municipal ganó 1-0 en El Trébol, el gol de Santis en la ida fue clave para que los panzas verdes se coronaran bicampeones.

Mauricio Tapia, técnico de Antigua, expresó en sus declaraciones posterior al partido que considera a Santis como el mejor jugador de Guatemala. El estratega argentino confía plenamente en las capacidades del delantero, quien sigue demostrando su calidad en momentos decisivos.

Dedicatoria familiar

En el plano personal, Santis dedicó el bicampeonato a su familia. El delantero habló con emoción al recordar a sus seres queridos tras la conquista del título.

"Este campeonato es para mi abuelita que está en el cielo, para mis padres y para mi hermana, que hoy cumple años", manifestó el jugador con evidente emoción tras lograr el bicampeonato con Antigua GFC.

El atacante destacó que la ventaja obtenida en el partido de ida fue determinante para encarar el duelo de vuelta. Los coloniales supieron manejar con inteligencia el resultado adverso en El Trébol y se llevaron el título con un fútbol precavido y ordenado.