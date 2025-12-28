Videos : Antigua GFC festeja su bicampeonato con una multitudinaria caravana en las calles de la ciudad colonial

Las calles de Antigua Guatemala se tiñeron de verde y blanco este domingo desde las 11:00 a.m. Los jugadores de Antigua GFC salieron del Estadio Pensativo en una caravana rumbo al parque central para celebrar con su afición el histórico bicampeonato conquistado la noche anterior ante Municipal.

Miles de aficionados coloniales se congregaron en el recorrido para acompañar a sus ídolos. Cánticos, banderas, bombos y una alegría desbordante inundaron la ciudad colonial, que vive una fiesta histórica tras la conquista del primer bicampeonato del club.

La caravana avanza lentamente por las calles de Antigua, con los jugadores saludando a la afición desde los vehículos y mostrando el trofeo del campeonato. Mauricio Tapia, autor de cinco de los seis títulos del club, también es ovacionado por los aficionados que agradecen su trabajo.

Se estima que las celebraciones se extenderán durante todo el día en la ciudad colonial. La afición panza verde llegó desde temprano y se espera que permanezca en el parque central durante toda la jornada festejando el bicampeonato.

Sigue el minuto a minuto de la celebración de Antigua GFC. Todas las imágenes, videos y momentos de la fiesta panza verde en la ciudad colonial.

Antigua GFC parte del Estadio Pensativo en caravana rumbo al parque central para celebrar el bicampeonato en la ciudad colonial: