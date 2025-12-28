¿Dónde y a qué hora celebrará Antigua GFC su bicampeonato? Detalles del festejo en la Plaza Mayor

Antigua GFC coronó su bicampeonato este sábado 27 de diciembre tras vencer 2-1 en el marcador global a Municipal en la gran final del Torneo Apertura 2025. Los coloniales resistieron en El Trébol, donde los rojos ganaron 1-0 en la vuelta pero no les alcanzó para remontar el 2-0 conseguido por los panzas verdes en el partido de ida.

Este es el sexto título de Antigua GFC en la Liga Nacional y el primero en modalidad de bicampeonato tras haberse coronado en el Clausura 2025. Los coloniales demostraron carácter y solidez defensiva para aguantar el embate de Municipal durante 90 minutos en un estadio lleno de aficionados rojos.

Mauricio Tapia consiguió su quinto título como entrenador de Antigua GFC, consolidándose como el técnico más exitoso en la historia del club. Sin embargo, debido a que el partido y la premiación finalizaron a altas horas de la noche del sábado, la celebración oficial con la afición se realizará este domingo 28 de diciembre.

Festejo en la Plaza Mayor

Antigua GFC invitó a toda la familia panza verde a celebrar el bicampeonato este domingo en la Plaza Mayor de Antigua Guatemala. La gran fiesta comenzará a las 11:00 a.m. cuando el equipo salga en caravana desde el Estadio Pensativo hacia el parque central.

El club confirmó que podrán asistir niños y personas de la tercera edad, haciendo énfasis en que será una celebración familiar. La caravana recorrerá las calles de Antigua Guatemala hasta culminar en el parque central, donde se espera que miles de aficionados se reúnan para festejar.

"Los esperamos en familia el día de mañana para vivir este momento inolvidable y celebrar juntos este histórico triunfo", publicó Antigua GFC en sus redes sociales. La afición colonial tendrá la oportunidad de compartir con los jugadores y ver de cerca el trofeo del bicampeonato que tanto esperaban.

Este será un día histórico para Antigua Guatemala y sus aficionados. Después de conquistar dos títulos consecutivos y establecerse como el equipo dominante del momento, los panzas verdes finalmente podrán celebrar con su gente el bicampeonato que lograron en la cancha.

Las calles de la ciudad colonial se teñirán de verde y blanco para recibir a los bicampeones del fútbol guatemalteco en una fiesta que promete ser inolvidable.