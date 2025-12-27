Mauricio Tapia: “No me conformo, siempre voy a ir por más y querer más” tras conseguir su quinto título con Antigua GFC

Mauricio Tapia escribió otro capítulo dorado en su exitosa trayectoria con Antigua GFC al conquistar el bicampeonato del Apertura 2025. El técnico argentino, conocido como "El Mago", alcanzó su quinto título personal en torneos cortos, todos conseguidos con los coloniales, consolidándose como uno de los entrenadores más ganadores en la historia del fútbol guatemalteco.

Con este nuevo campeonato, Tapia ingresó al selecto grupo de estrategas que han logrado cinco coronas en la era de torneos cortos. El argentino iguala la marca de sus compatriotas Horacio Cordero, Enzo Trossero e Iván Franco Sopegno, y del uruguayo Willy Coito Olivera, todos con cinco títulos en sus vitrinas.

"No me conformo, siempre voy a ir por más y querer más", declaró Tapia tras la conquista del bicampeonato. La frase refleja la mentalidad ganadora del estratega que llegó a Antigua en 2015 y desde entonces ha transformado al club en una potencia del fútbol nacional.

Buscando a Amorín

Mauricio Tapia, con sus cinco campeonatos al frente de Antigua GFC, se ha consolidado en el grupo selecto de los técnicos más exitosos del balompié guatemalteco. Ahora, su próximo objetivo apunta a acercarse al legendario Rubén Amorín, el máximo ganador en la historia del fútbol nacional, con ocho títulos.

Tapia llegó al Apertura 2025 con cuatro campeonatos previos: Aperturas 2015, 2016, 2017 y el reciente Clausura 2025. Con el bicampeonato conseguido este sábado en El Trébol, el argentino suma su quinta estrella y demuestra que su proyecto con Antigua sigue más vigente que nunca.

Cinco de seis títulos de Antigua

De los seis campeonatos que Antigua GFC ha conquistado en su historia, cinco han sido dirigidos por Mauricio Tapia. El único título que no tiene la firma del argentino es el conseguido en 2019 bajo la dirección de otro entrenador.

Esta estadística demuestra la importancia de Tapia en la construcción del éxito de los panzas verdes. El técnico ha formado equipos competitivos, mentalmente fuertes y capaces de ganar finales ante rivales complicados como Municipal y Comunicaciones.

Con el bicampeonato en la bolsa y la declaración de querer más, Mauricio Tapia deja claro que su ambición no tiene límites. Antigua GFC tiene en sus manos a uno de los mejores estrategas del país, y el tricampeonato ya es el siguiente objetivo en la mente de "El Mago".