Carlos Salvador “Chava” Estrada ha solicitado salir a préstamo de Municipal para el torneo Clausura 2026

El defensor guatemalteco Carlos Salvador “Chava” Estrada anunció públicamente su intención de salir a préstamo del Club Municipal para el Torneo Clausura 2026, que inicia el próximo 21 de enero.

La decisión fue comunicada por el propio jugador en sus redes sociales, donde explicó los motivos que lo llevaron a tomar esta determinación.

Estrada, quien llegó al cuadro escarlata para reforzar la zaga en el Apertura 2025, no logró sumar los minutos esperados en su primera experiencia con los rojos. Tras un análisis personal, concluyó que lo mejor para su carrera es buscar continuidad en otro club durante los próximos seis meses.

La competencia por un puesto en la defensa central ha sido intensa, con jugadores como Nicolás Samayoa, José Mena y Darwin Torres adelantándose en la titularidad bajo la dirección de Mario Acevedo. Esta situación impidió que Estrada se afianzara como titular en el eje defensivo.

Ante este panorama, el jugador de 28 años busca recuperar su mejor nivel y aprovechar sus años de plenitud futbolística. Así lo expresó en un mensaje dirigido a sus seguidores: "Queridos seguidores, estos días han servido para poder disfrutar, pensar y analizar mi futuro. He tomado la decisión de pedir mi salida de Municipal por seis meses y poder volver en un futuro de mejor forma futbolística. Tengo 28 años y debo aprovechar y saber que estoy en mis mejores años futbolísticos. Seguir creciendo, tener ritmo y continuidad es importante para mi futuro. Gracias a todos por ese apoyo. En los próximos días estaré anunciando mi nuevo club."

En los próximos días se conocerá el nuevo destino de Estrada, quien espera que este préstamo le permita recuperar protagonismo y regresar con mayor rodaje a Municipal.