Liga Nacional: Detalles del acta arbitral de Mario Escobar en la final del Apertura 2025 entre Municipal y Antigua GFC

El lunes 5 de enero comenzó a circular el acta arbitral del referí guatemalteco Mario Escobar Toca, quien fue el encargado de impartir justicia en el partido de vuelta de la gran final del Torneo Apertura 2025, en la que Antigua GFC se coronó bicampeón del futbol nacional al vencer a Municipal con un global de 2-1. Con ello, conquistó su sexta estrella en la Liga Nacional y la segunda consecutiva frente a los escarlatas.

El encuentro, disputado en el estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, concluyó en un lamentable conflicto que incluyó agresiones entre jugadores e invasión al terreno de juego por parte de algunos aficionados, lo que obligó a la intervención de las fuerzas de seguridad.

En el acta arbitral, Escobar Toca consignó varias incidencias disciplinarias ocurridas durante los 90 minutos de juego. Al minuto 28, Rudy Muñoz (Municipal) fue amonestado por una patada temeraria a un adversario. También por Municipal recibieron tarjeta amarilla José Mena, José Martínez y Kenderson Navarro, debido a empujones imprudentes contra rivales. El preparador físico Ezequiel Barril fue expulsado por protestar de manera exaltada.

En el equipo de Antigua GFC fueron amonestados Daniel Ipata, Juan Apaolaza, Robinson Flores, Brayam Castañeda y Alexander Robinson, además del preparador físico Enzo Fernández.

Después del partido, se reportaron las siguientes expulsiones derivadas de la batalla campal:

Alexander Robinson, por recibir una segunda amonestación, siendo el principal causante e iniciador de la batalla campal con la conducta antideportiva adoptada.

Kevin Grijalva, por golpear a un adversario en el pecho con uso de fuerza excesiva.

Óscar Castellanos, por lanzar un manotazo al rostro de un rival.

Juan Apaolaza, por acumular una segunda amonestación.

Jonathan Franco, por intentar agredir con fuerza excesiva lanzando una gabacha o peto.

Carlos Estrada, por lanzar un puñetazo al rostro de un adversario.

José Morales, por dar un manotazo al rostro de un contrario.

Escobar también explicó que no se pudieron mostrar las tarjetas tras el pitazo final debido a la invasión de campo. Se priorizó la seguridad del equipo arbitral.

Detalles del acta arbitral

“Al finalizar el partido se produjo una batalla campal entre jugadores de ambos equipos genera- da por el jugador Alexander Robinson 21 del equipo Antigua al adoptar una conducta antideportiva (mencio- nada en el apartado anterior) y seguida por la reacción de los jugadores de Municipal (también mencionados en el apartado anterior).

Desde la localidad denominada general, aficionados plenamente identificados del equipo Municipal, derriba- ron una de las puertas de acceso al terreno de juego y así poder invadirlo; estos se dirigieron a la zona donde se produjo la batalla campal con el objetivo de agredir a los jugadores del equipo Antigua, por lo que al darse cuenta que los aficionados corrian hacia ellos, estos ingresaron a su camerino con el buen accionar de las fuerzas de seguridad.

La policía utilizó gas pimienta para contener a la turba que les lanzó patadas y objetos metálicos al proteger la integridad de los jugadores, posteriormente se agredieron entre ellos mismos dejando heridos a 2 de ellos teniendo que intervenir los bomberos. Inmediatamente después, se dirigieron al palco donde se ubica la directiva del equipo local, a la cual le lanzaron piedras, botes con liquido y cajas de cartón refiriéndose a ellos con insultos hasta que la seguridad particular logró hacerlos regresar a la puerta por la cual ingresaron.

Lo mencionado en el punto anterior se observó desde la ventana del camerino arbitral que se ubica en un segundo nivel, pudiendo acceder al mismo como equipo arbitral justo a tiempo, al ver que los aficionados que invadieron el terreno de juego se acercaban; corroborando y confirmando todo esto con el apoyo de videos.

Las sanciones disciplinarias (tarjetas amarillas y rojas) correspondientes a los jugadores tras finalizado el partido no se mostraron, a pesar de tener mi tarjeta fuera de mi bolsillo, siendo la razón principal para no ser mostradas, buscar ingresar a nuestro camerino para resguardar nuestra integridad fisica al ver que los aficionados mencionados invadieron el terreno de juego".