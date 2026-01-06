Fútbol Nacional
Video | Ana Lucía Martínez brilla con doblete en la categórica victoria del Cruz Azul en la Liga MX Femenil
La jugadora guatemalteca del Cruz Azul Femenil tuvo un debut brillante con una gran actuación en el arranque del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.
Ana Lucía consiguió un doblete en el debut de las Cementeras en la Liga MX Femenil. (Foto Prensa Libre: Cruz Azul).
La delantera guatemalteca Ana Lucía Martínez comenzó el año con el pie derecho. En la primera jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, Cruz Azul venció 5-0 a León como visitante en el estadio Nou Camp. La jugadora chapina fue figura al marcar dos goles en el debut arrollador de las cementeras.
Desde el inicio, Cruz Azul mostró un futbol contundente y atractivo, dominando de principio a fin el encuentro y así dejando claro que será protagonista en la lucha por los primeros lugares del certamen. Apenas al minuto 4, Ana Arcanjo abrió el marcador tras aprovechar un descuido defensivo.
Las visitantes mantuvieron la presión y, al 41, apareció Ana Lucía Martínez, la legionaria bicolor, para anotar el segundo tanto. El gol llegó tras un gran desmarque entre líneas: Martínez corrió al espacio y, ante la salida de la guardameta local, definió con un toque sutil de pierna izquierda al poste contrario. Con el 0-2, las cementeras se fueron al descanso.
En la segunda parte, el equipo dirigido por Diego Testas mantuvo el control total del encuentro. Al minuto 65, Daniela Calderón, recién ingresada, marcó el tercero con un certero cabezazo.
El cuarto gol llegó al 79 por medio de Aerial Chavarin, quien culminó una gran jugada colectiva con un zurdazo al ángulo. Finalmente, al minuto 93, Ana Lucía Martínez selló la goleada con un espectacular remate de larga distancia que sorprendió a la arquera adelantada y puso el 0-5 definitivo.
90+5’ GOOOOOOOL, 🇬🇹 ANA LUUUUUU, desde fuera del área. 💥👟#NuestroFutFem | #LEOvsCAZ pic.twitter.com/Of39MubULU— LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) January 6, 2026
Con este resultado, Cruz Azul arranca el Clausura 2026 como uno de los equipos más sólidos y Ana Lucía Martínez reafirma su papel como referente del conjunto cementero, brillando en un debut que ilusiona a la afición.
41’ GOOOOOOOL, 🇬🇹 Ana Lu Martínez amplia la ventaja para las celestes. 🆙#NuestroFutFem | #LEOvsCAZ pic.twitter.com/4Q0Wc4Tn8F— LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) January 6, 2026
El próximo partido de las Cementeras será en casa frente a las Chivas del Guadalajara, correspondiente a la segunda jornada de la Liga MX Femenil. Las azules buscarán conseguir su segundo triunfo del certamen.