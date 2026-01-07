Selección de Guatemala: Willy Coito asegura que la Bicolor tiene muchas posibilidades de ir al Mundial Sub-17

La Selección Nacional Sub-17 de Guatemala, dirigida por el estratega uruguayo Willy Coito Olivera, continúa su preparación con la mira puesta en el premundial de la categoría, una oportunidad histórica para clasificar por primera vez a una Copa Mundial Sub-17 de la Fifa, que se disputará en Catar en 2026.

El combinado nacional trabaja intensamente en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), con el objetivo claro: conseguir el ansiado boleto mundialista.

Guatemala será sede del premundial del 3 al 12 de febrero, bajo el formato introducido en la edición 2025: ocho grupos, todos contra todos, y los primeros lugares de cada grupo avanzan directamente al Mundial.

Coito Olivera, consciente del reto, destacó la importancia de la preparación y la competencia interna: “Hay una competencia interna muy buena y eso hace que el nivel del equipo se levante. La oportunidad se las damos, ahí hay que aprovecharla y ojalá que podamos armar un muy buen grupo para el objetivo final que es ir al Mundial”.

Antes del premundial, la Azul y Blanco viajará a México para disputar un torneo de fogueo que servirá como último ensayo y permitirá definir la nómina definitiva. Sobre este campamento, el técnico comentó: “Es un torneo de buen nivel, donde también va la selección de Panamá, la selección mexicana Sub-17 y varias selecciones de zonas de México, donde incluso algunas son dos años más grandes. El fogueo creo que va a ser muy interesante para nosotros”.

Respecto a la lista final, Olivera explicó: “Prácticamente todavía estamos definiendo. Incluso ahora en este viaje queremos llevar a algunos chicos para verlos y, al regreso, tener el listado casi definitivo para afrontar en febrero la eliminatoria mundialista”.

El estratega se mostró optimista sobre las posibilidades de Guatemala: “Creo que tenemos un muy buen equipo, muy buenos jugadores y muchas posibilidades de ir al Mundial. Eso es a lo que estamos apostando y por lo que estamos trabajando”.

Finalmente, subrayó lo que significaría este logro como técnico: “El sueño de cualquiera es ir a un Mundial y sería importantísimo lograrlo en esta categoría. Hoy en día hay Mundiales cada año y eso nos dejaría como cabeza de serie, lo que sería muy importante para agarrar esa seguidilla de Mundiales”.

La afición chapina será clave para respaldar a este grupo que promete dejarlo todo en la cancha y luchar por su sueño mundialista.

Los ocho grupos del Premundial sub-17

Grupo A

México, Trinidad y Tobago, Barbados, San Martín, Sint Maarten

Grupo B

Panamá, Nicaragua, Guadalupe, Anguila, Dominica

Grupo C

Haití, Guatemala, Antigua y Barbuda, Granada

Grupo D

Costa Rica, Puerto Rico, Islas Vírgenes Británicas, Islas Turcas y Caicos

Grupo E

Estados Unidos, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas

Grupo F

El Salvador, Curazao, Cuba, Belice

Grupo G

Canadá, Jamaica, Aruba, Islas Caimán

Grupo H

Honduras, Bermudas, Guyana, Surinam

Los partidos se dividirán entre sedes en seis países; Honduras, San Vicente y las Granadinas, Panamá, Trinidad y Tobago, Costa Rica y Guatemala, han sido confirmadas como anfitrionas.