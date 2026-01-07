Goles, liderazgo y títulos: el gran presente de Ana Lucía Martínez en Cruz Azul desde su llegada a la Liga MX

En la vida, como en el deporte, los cambios no siempre llegan cuando se desean, pero casi siempre aparecen cuando se necesitan. Aceptarlos, asumirlos y transformarlos en oportunidades es una virtud que solo poseen quienes entienden que el crecimiento no sigue un solo camino.

Ese aprendizaje define hoy la nueva etapa de Ana Lucía Martínez, una futbolista que decidió reinventarse y que, en ese proceso, ha dejado una huella profunda en la Liga MX Femenil.

Cuando su ciclo en el futbol europeo llegó a su fin, lejos de representar un punto final, México emergió como un nuevo comienzo. Un escenario distinto, exigente y altamente competitivo que permitió a la delantera guatemalteca revitalizar su carrera en un momento de mayor madurez personal y profesional. Rayadas de Monterrey fue el primer hogar que la cobijó y donde, con trabajo silencioso, disciplina y constancia, se ganó un lugar hasta convertirse en pieza clave del proyecto.

Con el conjunto regiomontano disputó 44 partidos, acumuló 2,634 minutos y celebró 12 goles a lo largo de tres torneos. Aquella etapa se coronó con un bicampeonato histórico, que puso fin a una sequía de títulos de tres años para el club. Ana Lucía se marchó por la puerta grande, dejando respeto, reconocimiento y el sello de una jugadora que siempre respondió en los momentos importantes.

Nuevo brillo

Pero el cambio volvió a tocar a su puerta. Para el Apertura 2025, Martínez asumió un nuevo desafío y se trasladó a la Ciudad de México para vestir los colores del Cruz Azul. Lejos de necesitar un periodo de adaptación, encontró un segundo aire. Se aferró a la titularidad, recuperó su mejor versión y se convirtió rápidamente en un referente dentro del terreno de juego.

En su primer torneo con la Máquina disputó 16 partidos, 15 de ellos como titular, sumó 1,199 minutos y marcó cinco goles, siendo pieza fundamental en una histórica clasificación a semifinales. Su impacto fue inmediato y sostenido: en varias jornadas fue elegida jugadora del partido y cerró el campeonato con el reconocimiento a la mejor futbolista de la liga, un premio que confirmó su influencia y liderazgo.

El 2026 no pudo comenzar mejor. En el debut del Cruz Azul, Ana Lucía firmó un doblete y una asistencia en la goleada 5-0 ante León, actuación que le valió el reconocimiento como la jugadora más valiosa del encuentro. Una muestra más de que su talento no solo permanece intacto, sino que florece con mayor fuerza cuando se combina con experiencia y convicción.

Ana Lucía Martínez demuestra que los cambios, cuando se enfrentan con humildad y determinación, pueden convertirse en la mejor decisión. Su historia es un ejemplo de resiliencia, madurez y pasión, y confirma que nunca es tarde para reinventarse, creer de nuevo y seguir dejando huella.

Los números de Martínez