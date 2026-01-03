Guatemala y sus deportistas: las figuras que dejaron huella en 2025 y van por más en el Año Nuevo

El 2025 ha sido un año marcado por medallas, récords y momentos que quedarán grabados en la historia deportiva de Guatemala, gracias a una generación de atletas que confirmaron el crecimiento deportivo nacional con sus actuaciones en distintas competencias internacionales.

Cada uno de estos deportistas representó al país con orgullo en eventos como la edición XII de los Juegos Centroamericanos, los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y competencias de nivel mundial, dejando más que plasmado el alto nivel del deporte guatemalteco.

El éxito del 2025 fue de todos los deportistas de alto rendimiento, pero se destacan las actuaciones de figuras como Erick Gordillo, Alejandra Higueros, Jayco Bourdet, Emily Padilla, Jean Pierre Brol, Sergio Chumil, Lester Martínez y Ana Lucía Martínez, quienes se convirtieron en protagonistas del año.

Erick Gordillo - El que domina la natación centroamericana

El nadador nacido en Puerto Barrios, Izabal, se convirtió en el máximo ganador de medallas de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 con una colección histórica de 11 oros y un bronce. El atleta olímpico en París 2024 derrochó clase en las piscinas del Complejo Deportivo de Mazatenango.

Además de las preseas, Gordillo impuso cinco nuevos récords centroamericanos en pruebas individuales: 200 metros mariposa (1:59.64), 200 metros combinados (2:02.61), 100 metros dorso (56.95), 400 metros combinado (4:23.99) y 200 metros libre (1:50.74). Sus oros llegaron en 200 combinados, 100 dorso, 100 mariposa, 200 dorso, 200 libre, 200 mariposa, 400 combinado, 400 libre y tres relevos.

El dominio de Gordillo continuó en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, donde conquistó cuatro medallas de oro en el plano individual: 200 metros combinados, 400 metros combinados, 200 metros mariposa, además de una plata en 200 metros dorso. El nadador de 26 años cerró el año consolidado como la máxima figura de la natación guatemalteca.

Erick Gordillo consigue su octava medalla de oro (Foto Prensa Libre: Juegos Centroamericanos).

Alejandra Higueros - La reina del poomsae

La exponente del taekwondo en la disciplina de poomsae inició 2025 con fuerza y consolidó su posición como una de las mejores del mundo. Higueros, que ocupa el tercer lugar del ranking mundial en freestyle y el cuarto en tradicional, brilló en múltiples competencias internacionales.

En el Austria Open G-1 2025, la guatemalteca conquistó medalla de plata en freestyle y bronce en tradicional. Su mejor actuación del año llegó en el Open de Bélgica, donde se colgó dos medallas de oro que confirmaron su alto nivel competitivo previo a los Juegos Centroamericanos donde también brilló.

Con siete años de trayectoria en el taekwondo, Higueros se ha convertido en la atleta guatemalteca mejor posicionada en el ranking internacional de poomsae de Centroamerica. La competidora cerró el 2025 como una de las favoritas en la región y con la mirada puesta en seguir sumando lauros para Guatemala en 2026.

Alejandra Higueros conquistó medalla de oro en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. (Foto Prensa libre: Comit´é Olímpico de Guatemala).

Sergio Chumil - Haciendo historia en el ciclismo

El ciclista tecpaneco firmó un año excepcional con el equipo Burgos Burpellet BH de España, consolidándose como uno de los corredores más destacados del pelotón internacional. Su mayor hazaña llegó al convertirse en el primer guatemalteco en completar con éxito la Vuelta a España, una de las tres grandes competencias del ciclismo mundial.

A nivel de selección nacional, el 2025 también fue memorable. En el Campeonato Centroamericano ganó la medalla de plata, mientras que en los Juegos Centroamericanos conquistó medalla de oro en la prueba de ruta y bronce en la contrarreloj, confirmándose como el máximo referente del ciclismo guatemalteco.

Su gran momento del año llegó en Galicia cuando conquistó la etapa reina del Gran Premio O Gran Camiño, superando en un cerrado esprint al canadiense Derek Gee. Además, en enero subió al podio tras finalizar tercero en la Clàssica Camp de Morvedre. Chumil resistió un virus durante la Vuelta a España y luchó contra el malestar físico para completar la carrera con una fortaleza mental inquebrantable.

Sergio Chumil del Burgos Burpellet BH durante una competición en Europa. (Foto prensa libre: AFP).

Jayco Bourdet - La nueva estrella de la gimnasia

El joven gimnasta de 19 años se confirmó como una de las grandes promesas del deporte guatemalteco tras una actuación histórica en los Juegos Centroamericanos 2025. Bourdet conquistó seis medallas en los Juegos Centroamericanos: cuatro de oro al dominar el todo evento, piso, salto y caballo con arzones, además de dos preseas de plata.

Su protagonismo continuó en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima, donde se colgó la medalla de oro en la prueba de caballo con arzones y sumó dos platas más en el todo evento individual y en la modalidad de suelo. El gimnasta demostró versatilidad y calidad en todas las disciplinas.

Jaycko Bourdet de Guatemala posa con la medalla de oro al ganar en la categoría de gimnasia artística masculina en modalidad all around en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025- (Foto: EFE/ Alex Cruz).

Emily Padilla - El futuro del tiro guatemalteco

La joven tiradora forma parte de una nueva generación del tiro con armas de caza que promete grandes cosas. Su camino en 2025 estuvo marcado por dos escenarios importantes: los Juegos Panamericanos Junior de Asunción y los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

A los Panamericanos Junior llegó como abanderada de la delegación nacional y fue protagonista desde el inicio al convertirse en la primera atleta en darle a Guatemala una medalla de oro tras imponerse en la modalidad de skeet. Además, logró la clasificación directa a los Panamericanos de Lima 2027.

En los Juegos Bolivarianos, Padilla conquistó la medalla de plata en la final individual de skeet. Un día después vivió una jornada de inspiración y junto a Diego Bermúdez firmó una actuación brillante para conquistar el oro en skeet por equipos mixtos. Su talento y carisma la proyectan hacia Los Ángeles 2028.

La disciplina de tiro deportivo femenino tuvo como primer lugar a Emily Padilla en los Juegos Panamericanos Junior. (Foto Prensa Libre: Comité Olímpico Guatemalteco)

Jean Pierre Brol - Consolidado entre la élite mundial

El medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 cerró el 2025 con seis medallas que reflejan un año de trabajo, constancia y resultados. Brol conquistó la medalla de plata en la Copa del Mundo de Finales de la ISSF en Doha, Catar, confirmando su estatus entre los mejores del tiro con armas de caza.

En abril brilló con la medalla de oro en la Copa del Mundo de Tiro ISSF 2025 en Buenos Aires, Argentina, la primera presea dorada de su carrera en este tipo de competencias.

El camino ganador continuó en septiembre al colgarse el oro en el XXI Campeonato Centroamericano y del Caribe. Un mes después escribió otro capítulo histórico al proclamarse campeón en los Juegos Centroamericanos, certamen donde el foso olímpico se disputó por primera vez dentro de unas justas regionales. Brol cerró el año nominado por la ISSF como Deportista del Año.

Jean Pierre Brol posa con sus medallas ganadas en este 2025 junto al árbol navideño del Obelisco. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy Franco).



Ana Lucía Martínez - Capitana y mejor jugadora de México

La delantera guatemalteca fue reconocida como la Mejor Jugadora del Torneo Apertura 2025 en la Liga MX Femenil por su desempeño con Cruz Azul.

Durante el campeonato mexicano, Ana Lucía Martínez convirtió cinco goles en la fase de clasificación y jugó 1,119 minutos con la camisola de Cruz Azul. En la etapa final sumó un gol más y 325 minutos, convirtiéndose en una de las jugadoras más destacadas del equipo.

Como capitana de la Selección de Guatemala, dirigió al equipo nacional en los Juegos Centroamericanos 2025. Ana Lucía, quien ya había salido bicampeona con Rayadas de Monterrey, continuó haciendo historia en su segundo club en México al destacar como la mejor jugadora del torneo y consolidarse como una de las máximas figuras del fútbol femenil guatemalteco.

La delantera guatemalteca se convirtió en una referente en el equipo del Cruz Azul. (Foto Prensa Libre: Cruz Azul).

Lester Martínez - La cara del boxeo centroamericano

El pugilista petenero alcanzó un hito sin precedentes en marzo al entrar en el Top 10 del ranking mundial de boxeo profesional en la división supermediana, siendo el único centroamericano en esa posición. Posteriormente ascendió al Top 4 del prestigioso ranking del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El 22 de marzo derrotó por nocaut técnico al estadounidense Joeshon James, defendiendo con éxito su título WBA Continental América. Martínez extendió su marca invicta con un nocaut en el cuarto asalto, consolidándose como una de las principales figuras de la categoría a nivel mundial.

El 13 de septiembre protagonizó una noche histórica al formar parte de la cartelera del combate Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Enfrentó al francés Christian Mbilli en un épico empate por decisión dividida que demostró su temple y técnica. El boxeador originario de Petén se ha convertido en un símbolo de perseverancia y orgullo para Guatemala.