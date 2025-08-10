¡Oro para Guatemala! Emily Padilla logra el primer triunfo en tiro en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción

Los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, que se disputan del 9 al 23 de agosto, han comenzado con una gran noticia para el deporte guatemalteco. La tiradora Emily Padilla se consagró campeona continental en la modalidad skeet de tiro con armas de caza, dándole a Guatemala su primera medalla de oro en esta edición del evento.

Padilla, quien fue la abanderada de la delegación nacional, tuvo un desempeño sobresaliente desde las rondas clasificatorias. En la fase previa, rompió 109 platos, lo que le permitió finalizar en el primer lugar y asegurar su presencia en la disputa por las medallas.

En la final, la atleta guatemalteca mantuvo la precisión y concentración necesarias para imponerse a sus rivales, confirmando así su gran momento deportivo. Con este logro, Padilla no solo suma una presea dorada para el país, sino que también reafirma su estatus como una de las jóvenes promesas más importantes del tiro deportivo en la región.

Este triunfo tiene un significado especial, ya que Padilla entrena bajo la guía de Adriana Ruano, medallista olímpica en París 2024, quien ha sido pieza clave en su desarrollo técnico y mental. La conexión entre ambas deportistas, marcada por la experiencia y el compromiso, se tradujo en un resultado histórico para Guatemala.

La victoria de Padilla es también un impulso para el resto de la delegación guatemalteca, que busca destacar en diferentes disciplinas a lo largo de los Juegos Panamericanos Junior. La medalla de oro obtenida en Asunción motiva a los atletas a dar lo mejor de sí en cada competencia.

El tiro con armas de caza, especialmente en la modalidad skeet, ha sido un deporte en crecimiento para Guatemala, y este nuevo logro internacional reafirma el potencial del país en el ámbito del tiro deportivo. La combinación de talento joven y entrenadores de alto nivel abre una ventana optimista para el futuro.

Emily Padilla celebra su triunfo junto a su entrenadora, la medallista olímpica, Adriana Ruano. (Foto: Prensa Libre,Juan García/Delegado CDG)

Con este oro, Guatemala se coloca en el medallero y empieza a escribir una nueva página de éxito en su historia deportiva. Padilla, con apenas su primera participación en unos Juegos Panamericanos Junior, ya deja huella y se proyecta como una figura a seguir en el ciclo olímpico.

La delegación nacional continuará su participación en Asunción con la ilusión de seguir sumando preseas. El ejemplo de Emily Padilla marca el camino: trabajo, disciplina y determinación son la fórmula para poner en alto el nombre de Guatemala en el ámbito internacional.