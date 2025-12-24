Jean Pierre Brol hace balance de un 2025 histórico y fija la mira en el oro olímpico de LA 2028

Jean Pierre Brol sostiene en sus manos seis medallas, reflejo de un 2025 de trabajo, constancia y resultados. Al fondo, el Árbol de Navidad del Obelisco adorna la escena. La mañana es fría, pero el calor humano y la satisfacción de cerrar un gran año pesan más.

Entre las carreras propias de fin de año, el medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 accedió a conversar con Prensa Libre sobre lo vivido en los últimos 12 meses a nivel deportivo. También anticipó que las fiestas representan una pausa necesaria tras una temporada exigente, un espacio para reconectar junto a sus seres queridos.

“El tiro es muy importante en mi vida, pero no es lo más importante”, reconoce Brol, al subrayar que su prioridad en estas fechas es compartir con su esposa, sus hijos, su madre y sus hermanos.

Lejos de pensar en trofeos o medallas, el mejor regalo de Navidad para el tirador guatemalteco es el tiempo y la armonía familiar. “Estar bien con mi familia, gozarme a mis hijos, a mi esposa y agradecerle a Dios por todo lo que me ha permitido vivir, ese es el mejor regalo”, expresa.

Con esa paz interior y la motivación intacta, Brol cierra el año convencido de que los logros deportivos cobran mayor sentido cuando se comparten con quienes han estado a su lado en cada etapa del camino.

Gran temporada

Brol cerró el 2025 a lo grande, al conquistar la medalla de plata en la Copa del Mundo de Finales de la ISSF, disputada en Doha, Catar, un resultado que confirmó su estatus entre los mejores exponentes del tiro con armas de caza a escala mundial.

La actuación del tirador nacional fue tan sobresaliente, que la ISSF lo nominó entre los Deportistas del Año, distinción respaldada por una campaña cargada de resultados de alto nivel. Entre ellos destaca la medalla de oro obtenida en la Copa del Mundo de Tiro ISSF 2025, celebrada en abril en Buenos Aires, Argentina, la primera presea dorada de su carrera en este tipo de competencias.

“Fue una medalla que me disfruté mucho; casi toda la grada iba por el latinoamericano. Esa Copa del Mundo va a quedar en mi memoria”, recordó Brol.

El camino ganador continuó en septiembre, cuando reafirmó su jerarquía al colgarse el oro en el XXI Campeonato Centroamericano y del Caribe. Un mes después, escribió otro capítulo histórico al proclamarse campeón en los Juegos Centroamericanos, certamen en el que el foso olímpico se disputó por primera vez dentro de unas justas regionales.

Jean Pierre Brol posa con sus medallas ganadas en este 2025 junto al árbol navideño del Obelisco. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy Franco).

Por el oro olímpico

Para Brol, competir en casa tuvo un significado especial: “Escuchar el himno en Guatemala, con mi familia en las gradas, fue una experiencia muy emotiva”.

Tras conquistar el bronce en París 2024, el tirador nacional reconoce que el 2025 estaba concebido como un año de transición, enfocado en análisis y ajustes técnicos, incluido el cambio de escopeta y la adaptación a nuevos detalles de entrenamiento. Sin embargo, los resultados superaron cualquier expectativa.

“Si este año, que era de transición, me fue así de bien, ahora sigo con la mente puesta en clasificar a Los Ángeles 2028 y buscar el oro olímpico”, afirmó.

Con la mirada puesta en las próximas competencias clasificatorias y respaldado por un equipo de trabajo sólido, Brol encara el nuevo ciclo con ambición y confianza. “Estoy en una de las mejores etapas de mi carrera. Sabemos que podemos competir de tú a tú con las potencias y queremos seguir llevando a Guatemala a lo más alto”, manifestó.