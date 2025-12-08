Jean Pierre Brol se consagra subcampeón en la Copa del Mundo disputada en Catar

Jean Pierre Brol, medallista olímpico en los Juegos de París 2024, volvió a destacar en la élite del deporte internacional al obtener la medalla de plata en la Copa del Mundo de Finales de la ISSF, celebrada en Catar, en la modalidad de foso olímpico.

El guatemalteco tuvo una actuación sobresaliente que reafirma su vigencia y calidad en el tiro deportivo, al dejar nuevamente el nombre de Guatemala en lo más alto.

Durante la competencia, Brol rompió 28 platos, quedando apenas por detrás del estadounidense William Hinton, quien se llevó el primer lugar con 29 platos, uno más que el guatemalteco.

Con este resultado, Brol cierra un año sensacional en lo deportivo, consolidándose como uno de los rivales más difíciles de vencer en las competencias internacionales.

En el 2025, el tirador guatemalteco sumó múltiples logros: oro en abril en la Copa del Mundo ISSF en Argentina; oro en el XXI Campeonato Centroamericano y del Caribe, en septiembre; oro en los Juegos Centroamericanos celebrados en Guatemala, en octubre; y ahora plata en Catar, para culminar una temporada memorable.

Jean Pierre Brol continúa demostrando que su talento y dedicación lo consolidan como uno de los máximos exponentes del tiro deportivo, siendo un referente.