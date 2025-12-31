Los gimnasta Jaycko Bourdet, Gabriel Paniagua y Mario Taperio brindan por los retos y sueños del 2026

La gimnasia guatemalteca cerró el 2025 con una imagen que resume lo vivido durante el año: amistad, armonía y sueños compartidos. Jaycko Bourdet, Gabriel Paniagua y Mario Taperio se reunieron en la redacción de Prensa Libre para chocar copas, celebrar 12 meses de grandes alegrías y compartir sus deseos para el 2026.

El 2025 quedará marcado como uno de los más exitosos para la gimnasia nacional, gracias al dominio mostrado en la edición XII de los Juegos Centroamericanos y al protagonismo alcanzado en los Juegos Bolivarianos 2025, competencias en las cuales Guatemala confirmó el crecimiento de una generación que ilusiona con miras al futuro.

Con apenas 19 años, Bourdet vivió un año clave en su carrera. El Campeonato Panamericano de Panamá fue su primera gran prueba como atleta adulto y un punto de partida fundamental.

Luego llegaron los Juegos Centroamericanos, donde los resultados fueron positivos, al ganar cuatro medallas de oro y dos de plata, y después disfrutó del éxito de los Juegos Bolivarianos en Perú —oro y plata—, que terminaron de consolidar un 2025 cargado de aprendizajes.

Para el 2026, el joven gimnasta apunta alto: copas del mundo, campeonato panamericano y la histórica posibilidad de clasificar como equipo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. “La gimnasia es arte y valores; representar a Guatemala fuera del país es una emoción enorme”, expresó.

Mario Taperio, también de 19, coincidió en que el Campeonato Panamericano fue uno de los momentos más importantes del año, al lograr la clasificación como equipo completo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Los Juegos Centroamericanos reforzaron la confianza del grupo —una plata y dos bronces—, mientras que los Bolivarianos dejaron la satisfacción de un tercer lugar por equipos, detrás de potencias como Colombia y Chile.



Jaycko Bourdet, Gabriel Paniagua, Mario Taperio, Benjamin Paz (entrenador), Christian Montiel, Rahi García y Jorge Vega posan al final de uno de los entrenamientos. (Foto Prensa Libre: Annie Juárez).

Objetivo claro

Para el 2026, Taperio se plantea como metas la clasificación a los Panamericanos, sumar experiencia en copas del mundo —en sedes como Croacia y Turquía— y pelear medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. “La gimnasia es parte de mi vida; me hace sentir que tengo un lugar”, afirmó.

Por su parte, Gabriel Paniagua, de 20 años, vivió un 2025 especialmente significativo tras volver a competir luego de dos años de pausa.

Su regreso en el Campeonato Panamericano de Panamá le devolvió la confianza y el orgullo de representar a Guatemala. Los Juegos Centroamericanos superaron sus expectativas —un oro—, mientras que los Bolivarianos, pese a no ser los mejores en lo individual, dejaron un valioso tercer lugar por equipos.

Para el 2026, Paniagua prioriza la clasificación a los Juegos Panamericanos, una sólida actuación en Santo Domingo y, sobre todo, mantenerse sano para continuar su proceso deportivo.

Mario Taperio, Jaycko Bourdet, Gabriel Paniagua, atletas de gimnasia durante su visita a la redacción de Prensa Libre: (Foto Prensa Libre: Erick Avila)

La gimnasia guatemalteca sigue mostrando un crecimiento sostenido, impulsado por una nueva generación que aprende y se inspira en referentes como Jorge Vega, aún activo y líder dentro del equipo.

Con la mirada puesta en el 2026 y en el sueño olímpico de Los Ángeles 2028, Bourdet, Taperio y Paniagua levantaron sus copas para brindar, convencidos de que lo mejor todavía está por venir.