Jaycko Bourdet firma medalla de oro y plata para Guatemala en los Juegos Bolivarianos

La gimnasia artística volvió a teñirse con los colores de Guatemala gracias a una actuación memorable de Jaycko Bourdet, quien se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la jornada de finales en los Juegos Bolivarianos. El gimnasta nacional no solo mostró categoría, sino carácter competitivo en cada una de sus presentaciones.

Bourdet abrió su participación con una rutina imponente en suelo, donde la potencia y el control marcaron la diferencia. Sus ejecuciones limpias y la confianza con la que asumió cada elemento lo llevaron a asegurarse la medalla de plata, resultado que encendió el impulso para lo que vendría más adelante.

Lejos de conformarse, Jaycko volvió a escena en la final de caballo con arzones, una prueba que exige máxima precisión y estabilidad. El guatemalteco realizó una serie impecable, con fluidez y firmeza en cada movimiento, lo que le permitió superar a sus rivales y quedarse con la medalla de oro, la presea más alta para Guatemala en esta disciplina durante la jornada.

La rutina en arzones no solo fue técnica, sino emocional. Bourdet mostró temple competitivo, mantuvo el ritmo pese a la presión y cerró sin errores visibles, confirmando que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva.

El desempeño de la delegación nacional en estas finales reafirma el buen momento que atraviesa la gimnasia guatemalteca, que ha logrado combinar talento joven con experiencia competitiva. Las medallas obtenidas son el resultado de años de trabajo, preparación y apoyo institucional.

La combinación de fuerza, concentración y precisión fue determinante para que Guatemala destacara entre las potencias regionales de la gimnasia. Los atletas supieron manejar la presión de las finales y respondieron con actuaciones de alto nivel, consolidándose como referentes dentro del certamen.

El oro en arzones colocó al atleta nacional en lo más alto del podio y reafirmó su condición de referente dentro de la delegación, mientras que la plata en suelo validó su versatilidad en distintos aparatos.

La primera fecha de finales deja sensaciones positivas para la delegación, que inició con paso firme y se perfila para continuar compitiendo al más alto nivel. El oro, las platas y el bronce obtenidos marcan un inicio prometedor para una gimnasia nacional que sigue creciendo y demostrando su capacidad en escenarios internacionales.