Guatemala alcanza los 18 oros en los Bolivarianos y pelea con Perú en el medallaro

La delegación de Guatemala alcanzó este jueves las 18 medallas de oro, y mantiene la rivalidad con el local Perú en el medallero de la vigésima edición de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima, gracias a las actuaciones en bádminton, navegación a vela y tiro deportivo.

Después de cinco días de competencias, Colombia ha mantenido el dominio, con 60 preseas doradas, seguida de Venezuela, con 45. Guatemala estuvo este jueves por un momento en el tercer lugar, con 18, pero Perú cerró el día con 19; Chile es quinto, con 15.

Los atletas nacionales tuvieron una destacada actuación, al haber sumado cinco oros, una plata y dos bronces. El bádminton acaparó la atención, al subir al podio en tres ocasiones: dobles masculinos, femeninos y mixtos.

El primer oro lo ganaron Nikté Sotomayor y Diana Corleto, al haber vencido en la final a la dupla de República Dominicana, Claritza Confident y Nairoby Abigail, con parciales de 21-11 y 21-15. En el trayecto, dejaron fuera a Venezuela y Perú.

Luego fue el turno de Jonathan Solís y Christopher Martínez, quienes superaron 2-0 a los peruanos Brian Roque y Sharum Durand, con parciales de 21-12 y 21-9. En dobles mixtos, Corleto y Martínez se coronaron tras haberse impuesto en la final a la dupla de Perú.

“Estoy contento por el triunfo junto a Christopher, mi nueva pareja. Es una alegría aportar una medalla de oro para Guatemala”, indicó Solís, quien también felicitó a sus compañeros por el buen trabajo en las justas.

¡ORO EN SUNFISH! 🥇🔥 David Hernández dominó la prueba de principio a fin y ganó un muy merecido oro en la navegación a vela de los Juegos Bolivarianos. ¡Aplausos para el campeón! 🇬🇹💙

Triunfo en el agua

En navegación a vela, David Hernández se colgó el oro en la modalidad de sunfish, mientras que Cristina Castellanos celebró el bronce en la categoría ILCA 6, en las pruebas disputadas en la subsede del Yacht Club Peruano, en la bahía de Paracas.

Hernández terminó con seis puntos netos, por encima de Jean Trazegnies, de Perú, y Simón Gómez, de Colombia, tras lograr cuatro triunfos y un segundo lugar.

Otra de las grandes actuaciones fue la de Stefanie Goetzke y Waleska Soto, quienes conquistaron oro y bronce, respectivamente, en la modalidad de foso olímpico.