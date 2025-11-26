Guatemala firma una gloriosa jornada de cinco oros en los Juegos Bolivarianos 2025

El guatemalteco Érick Gordillo conquistó ayer su tercera medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima 2025, esta vez en los 200 metros mariposa y con lo cual le permitió a la delegación nacional llegar a 30 preseas: 13 de oro, siete de plata y 10 de bronce.

Los deportistas nacionales tuvieron una gran actuación en el cuarto día de competencias al lograr cinco preseas doradas, gracias al protagonismo del tiro con arco, el tiro deportivo en la modalidad de rifle y en natación, que cerró su participación en las justas.

Gordillo volvió a mostrar su nivel en el agua al adueñarse del primer lugar en los 200 metros mariposa con una marca de 1:58.15 por delante de David Arias, de Colombia, y Fernando Arce, de Colombia. Los otros oros del nacional fueron en 200 y 400 metros combinado.

El tiro con arco conquistó dos preseas doradas en las justas bolivarianas, la primera en la modalidad de equipo compuesto masculino y el segundo fue de Julio Barillas en individual.

El equipo conformado por Pedro Pablo Salazar, Julio Barillas y Marcelo Del Cid vencieron en la final a los colombianos Daniel Muñoz, Manuel Arenas y Pablo Gómez con resultado de 234 a 321.

Más tarde, Barillas volvió a subir a lo más alto del podio al vencer al salvadoreño Roberto Hernández 144 a 141; el podio lo completó el colombiano Daniel Muñoz, quien venció en la pelea por el bronce a su compatriota Pablo Gómez.

Douglas Oliva , de Guatemala, al centro, se quedó con el oro en rifle tres posiciones 50 metros. (Foto COG).

Buena puntería

En el tiro deportivo, en la modalidad de rifle tres posiciones 50 metros, Guatemala se quedó con el oro en la categoría masculina con Douglas Oliva y la femenina con Ingrid María Vela.

Oliva terminó en el primer lugar con terminar la prueba con un puntaje de 448.7, mientras que Vela lideró la prueba con una marca de 453. Con las dos preseas doradas de ayer, el tiró llegó a seis su aporte para la pelea de Guatemala por ascener en el medallero.

En el rifle tres posiciones femenino, también sobresalió Polymaría Velasquez, quien se quedó con la plata; el bronce fue para Alexi Arenas, de Perú. Las competencias de tiro en en el polígono de tiro La Palmas concluirán mañana.