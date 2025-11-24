Guatemala suma cuatro oros más en el segundo día de los Juegos Bolivarianos 2025

Guatemala cerró este lunes el segundo día de competencias en el sexto puesto del medallero de la XX edición de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, tras sumar cuatro medallas de oro más gracias a las actuaciones en bádminton, tiro con armas de caza, natación y squash.

La delegación nacional acumula siete oros, tres platas y cinco bronces, en una competencia liderada por Colombia, que ya suma 24 preseas doradas en apenas dos jornadas.

El primer oro de ayer lo ganó el equipo masculino de skeet, conformado por Santiago Romero, Carlos Padilla y Diego Bermúdez. Este último, junto con Emily Padilla, obtuvo plata en la competencia individual, mientras que María Isabel Soto se quedó con el bronce.

Otra alegría para la jornada fue la medalla del equipo nacional de bádminton. En la final, Guatemala logró una remontada y venció 3-2 a la selección peruana en el evento por equipos.

Christopher Martínez y Diana Corleto abrieron con triunfo en el duelo mixto, mientras que Yeison del Cid cayó en el individual masculino. Perú se adelantó 2-1 con la victoria de Inés Castillo sobre Nikté Sotomayor en el individual femenino.

Martínez y Jonathan Solís ganaron en tres sets a la pareja peruana y, en el duelo final, las retaltecas Corleto y Sotomayor se impusieron 21-11 y 21-18, desatando la celebración guatemalteca.

Erick Gordillo muestra la medalla ganada este 24 de noviembre de 2025 en los 400 metros combinado en los Bolivarianos. (Foto COG).

El tercer oro del día lo celebró Erick Gordillo en natación al dominar los 400 metros combinado e imponer récord bolivariano con un tiempo de 4:18.46. Por su parte, Melissa Diego logró el bronce en los 100 metros dorso con 1:03.22.

En el cierre, Junior Alejandro Enríquez venció a Ronald Palomino, de Colombia, en la final individual de squash para quedarse con el oro.

El equipo nacional de skeet conformado por por Santiago Romero, Carlos Padilla y Diego Bermúdez conquistó el oro en Perú. (Foto COG).

