Guatemala inicia con paso firme en los Juegos Bolivarianos y suma oros en tiro deportivo

Guatemala abrió su participación en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho, Perú, con una destacada actuación en el tiro deportivo, disciplina que otorgó las primeras medallas para la delegación nacional en esta edición del evento. Las competencias iniciaron un día después de la ceremonia inaugural, celebrada la tarde noche del sábado 22 de noviembre.

La primera medalla para el país llegó en la prueba por equipos de rifle de aire a 10 metros, donde Polymaría Velásquez, Ingrid Vela y Gloria Rivas se consagraron campeonas. Las tres tiradoras combinaron una presentación sólida y constante para superar a sus rivales y asegurar el oro para Guatemala.

El equipo nacional mostró precisión y serenidad en una prueba que exige control y regularidad, logrando una actuación que las colocó como las mejores del certamen. Este resultado marca un arranque positivo para el tiro deportivo, una de las disciplinas en las que Guatemala suele tener presencia competitiva.

Además del oro por equipos, Guatemala sumó dos medallas más en la competencia individual de rifle de aire a 10 metros. Gloria Rivas obtuvo la medalla de oro tras una final de alto nivel, mientras que Polymaría Velásquez se quedó con la plata, completando un podio dominado por representantes guatemaltecas.

El logro de Gloria Rivas tiene un significado especial, ya que se trata de su primer título en esta modalidad. Su desempeño destacó por la consistencia en cada una de las rondas, lo que le permitió posicionarse en lo más alto del ranking individual y celebrar su primera consagración internacional.

Para Velásquez, la medalla de plata refuerza su posición como una de las atletas más constantes del tiro deportivo nacional. Su presencia en el podio demuestra el buen momento que atraviesa la delegación y la capacidad de Guatemala para competir con nivel en esta disciplina.

Las guatemaltecas celebran la medalla conseguida en Perú. (Foto: Prensa Libre, Delegado ACD)

El rendimiento del equipo femenino en Ayacucho genera optimismo para lo que resta de los Juegos Bolivarianos, donde Guatemala buscará incrementar su cosecha de medallas en distintas disciplinas. La actuación del tiro deportivo abre camino a una participación sólida y motivadora para el resto de la delegación.

Con estas primeras medallas, Guatemala inicia su camino en la justa bolivariana. Las atletas del rifle de aire a 10 metros han marcado el ritmo inicial, dejando las primeras alegrías para el país en un evento que apenas comienza.