Nueva Santa Rosa golea, remonta y se convierte en el segundo finalista de la Primera División

Nueva Santa Rosa se clasificó a la gran final de la Primera División tras vencer 3-0 al Deportivo Quiché en el Estadio Barberena, resultado que le permitió darle vuelta a la serie y asegurar el 50% del ascenso. El conjunto panalero llegó con la obligación de revertir el 1-0 adverso de la ida y lo consiguió con una actuación sólida en casa.

El partido comenzó con un ritmo intenso, con ambos equipos mostrando disposición ofensiva desde los primeros minutos. La necesidad obligaba a Nueva Santa Rosa a buscar el arco rival, mientras que Quiché intentaba manejar la ventaja obtenida en su estadio. La insistencia local dio sus frutos cuando Jonathan Romero convirtió desde el punto penal, igualando la serie 1-1 y poniendo el 1-0 parcial en el encuentro.

El duelo se mantuvo parejo y disputado durante los 90 minutos reglamentarios. Ninguno de los equipos logró encontrar el gol que rompiera la igualdad global, por lo que la semifinal se extendió a los tiempos extras. En ese momento, Nueva Santa Rosa encontró su mejor versión y logró inclinar la balanza.

En el primer tiempo extra, Alexis Barrientos apareció para marcar el 2-0 en el partido y el 2-1 en el agregado, dándole a los locales la ventaja en la llave por primera vez. El tanto impulsó al equipo, que mantuvo el control de las acciones ante un Quiché que comenzó a mostrar desgaste físico y dificultades para sostener el ritmo.

La sentencia definitiva llegó en el segundo tiempo extra. Iker Rodas, con un disparo certero, anotó el 3-0 que selló el partido y el 3-1 global a favor de Nueva Santa Rosa. El gol desató la celebración en Barberena, que vio cómo su equipo completaba la hazaña para llegar a la final.

Con este resultado, Nueva Santa Rosa se convierte en el segundo finalista del torneo y asegura el 50% del ascenso, uniéndose al Deportivo San Pedro, que un día antes eliminó a Chiquimulilla. Ambos equipos lograron superar sus series con autoridad, aunque por caminos distintos: San Pedro defendiendo la ventaja conseguida en la ida y Nueva Santa Rosa remontando en su estadio.

El duelo por el título se perfila como un enfrentamiento equilibrado, con dos equipos que llegan motivados y con rendimientos sólidos en el tramo final del torneo. La final definirá al campeón del Apertura 2025 en la Primera División y permitirá a uno de estos clubes acercarse un paso más al ascenso a la Liga Nacional.

La serie final aún espera programación oficial, pero desde ya se anticipa un ambiente intenso entre dos aficiones que sueñan con regresar a la máxima categoría del futbol guatemalteco. Nueva Santa Rosa y San Pedro, con el 50% del ascenso en mano, buscarán completar la tarea en los próximos días para consagrarse en la Primera.