Primera División | San Pedro se convierte en el primer finalista y asegura el 50% del ascenso

El Deportivo San Pedro dio un paso crucial en su objetivo de estar en la Liga Nacional, al convertirse en el primer equipo en asegurar el 50% del ascenso tras superar a Chiquimulilla en la semifinal de la Primera División. El conjunto occidental supo administrar la amplia ventaja obtenida en la ida y cumplió con el trámite en el estadio Los Conacastes, donde, pese a caer 2-1, le alcanzó para avanzar a la gran final con un global de 4-2.

El camino hacia la clasificación se empezó a construir desde el primer partido, cuando San Pedro impuso autoridad en casa con un contundente 3-0. Esa diferencia sería determinante para afrontar la vuelta con mayor tranquilidad, aunque conscientes de que Chiquimulilla buscaría la remontada frente a su afición.

En el duelo disputado este sábado, los locales salieron con la obligación de acortar distancias desde temprano. San Pedro pegó primero con anotación de Camilo Mora, luego, Chiquimulilla empató y tomar la ventaja en el marcador con anotaciones de Cuilapa Mejía y Charles Martínez, lo que abrió la ilusión de un posible regreso en la serie, especialmente por el ímpetu que mostraron durante varios tramos del encuentro.

Sin embargo, San Pedro no perdió el orden ni la calma. Camilo Mora, que ya había sido protagonista en la ida, volvió a aparecer en la vuelta para anotar el tanto que silenció las esperanzas de los locales.

El gol de Mora no solo amplió la ventaja global, sino que también obligó a Chiquimulilla a necesitar una remontada aún más amplia, pasando de buscar tres goles sin respuesta a tener que marcar al menos cuatro para forzar los tiempos extras. A pesar del esfuerzo y del empuje de su público, el conjunto costeño no logró acercarse lo suficiente para cambiar la historia.

San Pedro, por su parte, mantuvo la disciplina defensiva necesaria para resistir los intentos finales de Chiquimulilla. La solidez mostrada a lo largo de los 180 minutos fue clave para sostener el resultado y demostrar que el 3-0 obtenido en casa no fue casualidad, sino producto de un buen planteamiento y ejecución.

Con esta clasificación, el conjunto de San Marcos no solo accede a la final del torneo, sino que también asegura el 50% del ascenso a la Liga Nacional, un objetivo que persiguen desde hace varias temporadas. Ahora, deberán esperar al ganador de la otra semifinal para disputar la serie que podría devolverlos al máximo circuito del fútbol guatemalteco.

La afición de San Pedro celebró en grande este logro, consciente de que el equipo está a un paso de concretar el regreso a la élite. Con la moral en alto y un plantel que llega en gran momento, el cuadro occidental se perfila como un serio candidato al título de la Primera División.