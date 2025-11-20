Primera División: Así está la lucha por llegar a la final del Torneo Apertura 2025

La primera vuelta de las semifinales de la Primera División se disputó con resultados ajustados que mantienen la emoción intacta.

Los cuatro equipos conservan opciones de llegar a la final y pelear por el 50% del ascenso a la Liga Nacional, aunque Los Super Gallos y Quiché dieron pasos importantes al ganar como locales.

Más allá del título del torneo, lo que realmente está en juego es el acceso al 50% del ascenso a la máxima categoría del fútbol guatemalteco, un premio que convierte cada minuto y cada detalle en determinante para las aspiraciones de los cuatro clubes involucrados.

San Pedro 3-0 Chiquimulilla

En el Estadio Municipal Sampedrano, San Pedro aprovechó su condición de local para imponerse 3-0 ante Chiquimulilla en un encuentro intenso con buen despliegue ofensivo. El equipo sampedrano sentenció la victoria gracias a un doblete de Camilo Mora y al gol de David Álvarez, quienes fueron determinantes para encaminar la serie.

El conjunto visitante intentó reaccionar en varios momentos del partido, pero no logró encontrar la profundidad necesaria para inquietar seriamente al rival ni comprometer el marcador. La solidez defensiva de Súper Gallos y su contundencia ofensiva marcaron la diferencia en la primera vuelta.

A pesar de la derrota por tres goles, Chiquimulilla mantiene vivas sus opciones de clasificar a la final. En el partido de vuelta jugando en casa deberán proponer un juego ofensivo desde el inicio para intentar la remontada, aunque la diferencia de tres goles representa un reto mayúsculo.

Partido de vuelta:

Sábado 22 de noviembre

19:00 horas

Estadio los conacastes

Quiché 1-0 Nueva Santa Rosa: serie abierta

Quiché se disputó un encuentro más cerrado, marcado por la solidez defensiva de ambos equipos. El "Imperio" se impuso 1-0 a Nueva Santa Rosa con un gol de Víctor Palacio, quien aprovechó una de las pocas oportunidades claras del partido para inclinar el resultado a favor de los locales.

El conjunto quichelense controló gran parte del juego e impidió que Nueva Santa Rosa encontrara espacios para generar peligro. Sin embargo, la diferencia mínima mantiene la eliminatoria completamente abierta, especialmente considerando el buen rendimiento que el equipo santarroseño ha demostrado cuando juega en su complejo deportivo.

Partido de vuelta: