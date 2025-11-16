Primera División | Así quedaron las semifinales de ida en busca del 50% del ascenso

Las semifinales de la Primera División dejaron marcadores ajustados y series abiertas tras la disputa de los juegos de ida. Los cuatro equipos mantienen viva la ilusión de avanzar a la final y asegurar el 50% del ascenso a la Liga Mayor, aunque dos de ellos lograron dar un paso importante rumbo a ese objetivo.

En el Municipal Sampedrano, los Súper Gallos impusieron su localía y superaron a los Canaleros de Chiquimulilla en un partido intenso y con buen ritmo ofensivo. El cuadro sampedrano concretó la victoria gracias a un doblete de Camilo Mora y a la anotación de David Álvarez, quienes fueron determinantes para encaminar la ventaja.

El equipo visitante intentó reaccionar durante varios tramos del encuentro, pero no logró encontrar la profundidad necesaria para comprometer el resultado. A pesar de la derrota, Chiquimulilla mantiene sus opciones intactas para buscar la remontada en casa, donde deberá proponer desde el inicio para revertir la serie.

Por su parte, en Quiché se vivió un duelo más cerrado y marcado por la solidez defensiva. El Imperio se impuso 1-0 a Nueva Santa Rosa con un gol de Víctor Palacio, quien aprovechó una de las pocas oportunidades claras del encuentro para inclinar la balanza a favor de los locales.

El cuadro quichelense logró controlar gran parte del juego, impidiendo que Nueva Santa Rosa encontrara espacios para generar peligro. Sin embargo, la diferencia mínima deja la eliminatoria abierta, considerando el buen rendimiento que el conjunto santarroseño ha mostrado jugando en su complejo deportivo.

Para Nueva Santa Rosa, el gol encajado obliga a una propuesta más ofensiva en la vuelta, aunque con el cuidado necesario para no dejar espacios que puedan complicar aún más la serie. El compromiso será clave, tomando en cuenta que un triunfo por diferencia mínima llevaría la definición a tiempo extra.

Los cuatro equipos ahora enfocan su preparación en los juegos de vuelta, donde se definirá a los dos finalistas del torneo. Más allá del pase a la disputa del título, está en juego el acceso al 50% del ascenso, un premio que convierte cada detalle en determinante.

Así, las semifinales quedan abiertas y con emociones garantizadas para el próximo fin de semana, cuando quedarán definidos los clubes que seguirán en la lucha por regresar —o llegar por primera vez— a la Liga Mayor del fútbol guatemalteco.