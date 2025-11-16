Apertura 2025 | Aurora gana en casa ante Xelajú y asegura alguno de los primeros 4 puestos del torneo

La jornada dominical inició con un encuentro vibrante en el Estadio Guillermo Slowing, donde Aurora derrotó 3-2 a Xelajú en un duelo marcado por intensidad y goles que mantuvieron la emoción hasta el último minuto. El resultado deja al cuadro aurinegro prácticamente clasificado a la fiesta grande del Apertura 2025 asegurando alguno de los primeros 4 puestos, mientras que Xelajú vuelve a tropezar en su intento de escalar posiciones.

El partido comenzó con dominio de los locales, quienes encontraron el primer gol gracias a un potente disparo de larga distancia de Nicolás Lovato. El remate sorprendió al guardameta Nery Lobos y abrió el marcador en favor de Aurora. El equipo capitalino mantuvo la presión y, en una de sus mejores fases del juego, logró ampliar la ventaja con un segundo tanto que les permitió manejar el ritmo del encuentro.

Sin embargo, antes del descanso, Xelajú encontró un respiro. El delantero panameño Luis Gondola apareció para descontar tras una jugada rápida en el área, devolviendo a los visitantes al partido y dejando todo abierto para la etapa complementaria.

El segundo tiempo fue un ida y vuelta constante. Xelajú adelantó líneas y encontró el empate tras una salida desafortunada de la defensa aurinegra. Pedro Báez aprovechó el error, anticipó a su marca y colocó el 2-2 que encendió la tensión en el Guillermo Slowing.

Con el marcador igualado, el partido se volvió más físico, disputado y cargado de intensidad. Aurora necesitaba reaccionar y lo hizo gracias a Diego Ruiz Golón, quien nuevamente se hizo presente en el marcador. El delantero nacional anotó el 3-2 definitivo tras una acción bien construida, devolviendo la ventaja a los locales y desatando la celebración de la afición militar.

Los minutos finales fueron de resistencia para Aurora, que supo cerrar líneas y evitar un nuevo intento de reacción de Xelajú. Con el pitazo final, los aurinegros firmaron una victoria clave que les permite asegurar prácticamente su boleto a la fase final del torneo.

Xelajú, por su parte, vuelve a dejar puntos importantes y compromete su posición en la tabla, en un cierre de torneo que se vuelve cada vez más exigente. Aurora celebra, Xelajú se preocupa, y la jornada dominical comenzó con cinco goles y un partido digno de la recta final del campeonato.