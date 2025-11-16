Apertura 2025 | La jornada 20 se completará este domingo con tres duelos que pueden modificar la tabla de posiciones

La jornada 20 del Torneo Apertura 2025 se encamina a su cierre con tres partidos que se disputarán este domingo 16 de noviembre, todos con impacto directo en la tabla de posiciones y en la pelea por los últimos cupos a la fase final. Tras el inicio de la fecha con la victoria de Malacateco ante Cobán y el atractivo duelo nocturno entre Marquense y Mixco, será el turno de tres compromisos que pueden modificar los puestos de privilegio.

El primer partido del día será a las 11:00 horas en el estadio Guillermo Slowing, cuando Aurora reciba a Xelajú MC. Los aurinegros llegan con 33 puntos y buscan asegurar su lugar en los primeros cuatro puestos, mientras que los chivos necesitan sumar para no alejarse de la zona de clasificación. Será un duelo entre equipos que han mostrado regularidad, pero que deben responder en un momento clave del torneo.

A las 15:00 horas, Achuapa recibirá a Mictlán en el estadio Winston Pineda. Ambos equipos llegan igualados en la tabla baja, donde cada punto puede significar permanencia o complicación. Este encuentro será vital para que alguno de los dos tome distancia en la lucha por escapar de las últimas posiciones, especialmente en un cierre que se vuelve cada vez más ajustado.

El tercer partido del día se jugará a las 18:00 horas en el estadio Pensativo, donde Antigua GFC recibirá a Comunicaciones en uno de los duelos más atractivos de la fecha. Los coloniales, con un destacado torneo y ubicados en el tercer lugar con 36 puntos, tienen la posibilidad de acercarse al liderato. Los cremas, por su parte, necesitan sumar para mantenerse con vida en la búsqueda de un cupo entre los ocho mejores.

La combinación de estos tres encuentros podría mover significativamente los primeros y últimos puestos de la clasificación. Equipos como Antigua, Aurora y Comunicaciones juegan con la presión de los puntos directos, mientras que Xelajú, Achuapa y Mictlán buscan aprovechar el cierre de la fase regular para no quedarse fuera de la pelea.

La jornada, sin embargo, no quedará completamente resuelta hasta la próxima semana. Municipal, actual líder con 39 puntos, completará su partido de la fecha hasta el miércoles 26 de noviembre, cuando enfrente a Guastatoya en el estadio El Trébol. El club escarlata no pudo utilizar su estadio este fin de semana debido a los compromisos de la Selección Nacional, lo que obligó a reprogramar su encuentro.

Esta situación deja abierta la posibilidad de que equipos como Mixco o Antigua tomen momentáneamente el liderato, dependiendo de lo que ocurra en sus respectivos compromisos. El margen entre las primeras posiciones es mínimo, por lo que cada resultado del domingo tendrá repercusiones inmediatas en la tabla.

Con estos tres partidos y el pendiente de Municipal, la jornada 20 se perfila como una de las más influyentes en la recta final del torneo. Los puntos que se disputarán en Aurora, Achuapa y Antigua podrán definir aspiraciones e ilusiones, marcando el rumbo de la clasificación a falta de solo dos fechas para el cierre de la fase regular.