Definidos los cuatro semifinalistas del Torneo Apertura 2025 de la Liga Primera División

El Torneo Apertura 2025 de la Liga Primera División ya tiene a sus cuatro semifinalistas confirmados, luego de una intensa jornada de vuelta en los cuartos de final, donde la emoción, la garra y los penales marcaron el rumbo de cada serie.

El primer clasificado fue Chiquimulilla, que no dejó dudas y selló su boleto tras golear 5-1 a AFF Guatemala, con un global contundente que refleja su dominio absoluto. Charles Martínez, Franklin García, Cristian López, Brandon Rivas y Carlos Mejía fueron los protagonistas de una noche soñada para los sureños, que se consolidan como uno de los favoritos al título.

El segundo en avanzar fue San Pedro FC, que ratificó su buen momento derrotando 0-2 a Suchitepéquez en Mazatenango y cerrando la serie con un global de 3-0. Los gallos supieron manejar la eliminatoria con orden, solidez defensiva y efectividad al ataque, para meterse entre los cuatro mejores del torneo.

Por su parte, los Paneleros, representantes de Santa Rosa, vivieron una clasificación dramática. Tras empatar 3-3 en el global ante Sacachispas, la serie se definió desde el punto penal, donde los Paneleros fueron más certeros y ganaron 3-2. Una clasificación histórica que los coloca en semifinales y mantiene viva la ilusión de su afición.

El cuarto semifinalista llegó desde el occidente del país. En una eliminatoria que necesitó tiempo extra, Quiché FC remontó con autoridad ante Santa Lucía Cotzumalguapa, imponiéndose 5-1 en el partido de vuelta y 5-4 en el global. El equipo quichelense mostró carácter y contundencia para sellar su pase entre los mejores del certamen.

Con esto, los cuatro clasificados a las semifinales del Torneo Apertura 2025 son Chiquimulilla, San Pedro FC, Paneleros de Santa Rosa y Quiché FC. Cuatro equipos con estilos distintos, pero con un mismo sueño: levantar el título y acercarse al anhelado ascenso a la Liga Nacional.

Las semifinales prometen ser electrizantes, con duelos llenos de historia, pasión y estadios que vibrarán al ritmo del fútbol del interior. La Liga Primera División vive su mejor momento y el camino hacia la gran final está más emocionante que nunca.

Las semifinales se disputarán las próximas semanas y los cruces quedaron de la siguiente manera: Chiquimulilla vs. Deportivo San Pedro y Nueva Santa Rosa se enfrentará ante Quiché, los ganadores de la serie tendrán el 50% del ascenso a la Liga Mayor.