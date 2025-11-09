Antigua GFC impone jerarquía y golea 3-0 a Guastatoya en el David Cordón Hichos

Antigua GFC sigue demostrando por qué es uno de los equipos más sólidos del torneo Apertura 2025. Los coloniales vencieron con autoridad 3-0 a Guastatoya en el estadio David Cordón Hichos, en un duelo que evidenció las diferencias entre un equipo que pelea en la parte alta y otro que sigue sin encontrar el rumbo.

Desde los primeros minutos, el cuadro dirigido por Mauricio Tapia mostró orden, contundencia y un alto nivel colectivo. La apertura del marcador llegó al minuto 25 por medio de DeWinder Bradley, quien aprovechó un error defensivo para vencer al guardameta local y colocar el 1-0.

En la segunda mitad, Antigua GFC mantuvo la intensidad y liquidó el partido en cuestión de minutos. Francisco Apaolaza amplió la ventaja al 50’ tras una gran jugada por banda derecha, y apenas dos minutos después, Robinson Flores selló la goleada con un potente remate que dejó sin opciones al arquero de Guastatoya.

El actual campeón nacional se consolida en la parte alta de la tabla con 36 puntos, colocándose en el tercer puesto y quedando a solo tres unidades del líder, Municipal. Tapia y sus dirigidos atraviesan un gran momento futbolístico y parecen encaminados a cerrar la fase regular en una posición privilegiada.

Guastatoya, en cambio, vive una realidad completamente distinta. El cuadro “pecho amarillo” volvió a tropezar en casa y continúa hundido en el último lugar con apenas 18 puntos. La falta de definición y los errores en defensa fueron determinantes en una nueva derrota que complica su panorama de cara al cierre del torneo.

El conjunto oriental no logra reaccionar pese a los cambios tácticos y a los intentos del cuerpo técnico por revertir la situación. Su afición, que volvió a llenar las gradas del David Cordón Hichos, se marchó con frustración ante una actuación que reflejó la falta de confianza del equipo.

Antigua, por su parte, demuestra que su proyecto bajo la dirección de Mauricio Tapia mantiene vigencia. El campeón juega con solvencia, aprovecha cada oportunidad y sigue siendo uno de los principales aspirantes al título del Apertura 2025.

El torneo entra en su etapa decisiva y la lucha por los primeros lugares se aprieta. Municipal, Mixco y Antigua protagonizan una cerrada batalla por el liderato, mientras en el otro extremo de la tabla, Guastatoya intenta desesperadamente salir del fondo y evitar una crisis mayor en las jornadas finales.