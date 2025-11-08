Con gol de Lynner García, Comunicaciones le ganó a Cobán Imperial por 1 a 0

El volante se apoderó de la pelota, remató de cabeza y batió al arquero Tomás Casas.
La figura del encuentro fue Lynner García. El volante de Comunicaciones se destacó frente a Cobán Imperial ya que convirtió 1 gol.
José Gálvez también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Comunicaciones fue importante .
El entrenador de Comunicaciones, Iván Sopegno, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Fredy Pérez en el arco; Samuel Camacho, Ernesto Monreal, Elsar Martín y Erick González en la línea defensiva; Karel Espino, Marco Domínguez, Axel De La Cruz y Lynner García en el medio; y Erick Lémus y Deyner Padilla en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Sebastián Bini se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Tomás Casas bajo los tres palos; Blady Aldana, Thales Moreira, Carlos Flores y Eduardo Soto en defensa; Diego Chen, Marco Rivas, Bryan Lemus y Steven Paredes en la mitad de cancha; y Janderson Pereira y Uri Amaral en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Walter López Castellanos.
Comunicaciones visitará a Antigua GFC en la próxima jornada, mientras que Cobán I. recibirá a Malacateco en el estadio Estadio Verapaz Jose Angel Rossi.
El local está en el décimo puesto con 20 puntos, mientras que el visitante llegó a 22 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo.
Cambios en Comunicaciones
- 59′ 2T – Salió Axel De La Cruz por Dairon Reyes
- 61′ 2T – Salió Samuel Camacho por José Gálvez
- 75′ 2T – Salió Lynner García por José Contreras
- 76′ 2T – Salió Erick Lémus por Emerson Raymundo
Amonestados en Comunicaciones:
- 12′ 2T Axel De La Cruz, 15′ 2T Samuel Camacho, 29′ 2T Karel Espino y 41′ 2T Marco Domínguez
Cambios en Cobán Imperial
- 45′ 2T – Salieron Bryan Lemus por Anthony López, Steven Paredes por Javier Estrada y Diego Chen por Selvin Tení
- 51′ 2T – Salió Uri Amaral por Oscar Mejía
- 67′ 2T – Salió Eduardo Soto por Edwin Rivas
Amonestados en Cobán Imperial:
- 19′ 1T Diego Chen, 36′ 1T Thales Moreira, 13′ 2T Anthony López y 20′ 2T Oscar Mejía