Con gol de Lynner García, Comunicaciones le ganó a Cobán Imperial por 1 a 0

Una única anotación de Comunicaciones decidió el destino del partido por la fecha 19 del Apertura, asegurando su triunfo por 1-0 sobre Cobán I.. Lynner García anotó el gol que selló el destino del encuentro, en el minuto 26 del primer tiempo.

El volante se apoderó de la pelota, remató de cabeza y batió al arquero Tomás Casas.

La figura del encuentro fue Lynner García. El volante de Comunicaciones se destacó frente a Cobán Imperial ya que convirtió 1 gol.

José Gálvez también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Comunicaciones fue importante .

El entrenador de Comunicaciones, Iván Sopegno, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Fredy Pérez en el arco; Samuel Camacho, Ernesto Monreal, Elsar Martín y Erick González en la línea defensiva; Karel Espino, Marco Domínguez, Axel De La Cruz y Lynner García en el medio; y Erick Lémus y Deyner Padilla en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Sebastián Bini se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Tomás Casas bajo los tres palos; Blady Aldana, Thales Moreira, Carlos Flores y Eduardo Soto en defensa; Diego Chen, Marco Rivas, Bryan Lemus y Steven Paredes en la mitad de cancha; y Janderson Pereira y Uri Amaral en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Walter López Castellanos.

Comunicaciones visitará a Antigua GFC en la próxima jornada, mientras que Cobán I. recibirá a Malacateco en el estadio Estadio Verapaz Jose Angel Rossi.

El local está en el décimo puesto con 20 puntos, mientras que el visitante llegó a 22 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo.

Cambios en Comunicaciones

59′ 2T – Salió Axel De La Cruz por Dairon Reyes

61′ 2T – Salió Samuel Camacho por José Gálvez

75′ 2T – Salió Lynner García por José Contreras

76′ 2T – Salió Erick Lémus por Emerson Raymundo

Amonestados en Comunicaciones:

12′ 2T Axel De La Cruz, 15′ 2T Samuel Camacho, 29′ 2T Karel Espino y 41′ 2T Marco Domínguez

Cambios en Cobán Imperial

45′ 2T – Salieron Bryan Lemus por Anthony López, Steven Paredes por Javier Estrada y Diego Chen por Selvin Tení

51′ 2T – Salió Uri Amaral por Oscar Mejía

67′ 2T – Salió Eduardo Soto por Edwin Rivas

Amonestados en Cobán Imperial: