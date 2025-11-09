Mixco vence a Municipal y aprieta la lucha por el liderato del Apertura 2025

Mixco logró una importante victoria en casa al imponerse 1-0 ante Municipal en un duelo directo por la cima del Torneo Apertura 2025. El conjunto chicharronero mostró carácter, orden y efectividad para quedarse con tres puntos valiosos frente a un rival que llegaba como líder y que ahora ve reducida su ventaja en la tabla.

El encuentro se disputó este domingo a las 15 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán, donde la afición local llenó las gradas para alentar a su equipo. Desde el pitazo inicial, Mixco salió con determinación y buscó dominar las acciones a través de la posesión y el juego ofensivo por las bandas.

El gol del triunfo llegó al minuto 35 por medio de Yonatan Pozuelos, quien tras una jugada individual se quitó la marca de un defensor y definió con categoría ante la salida del guardameta rojo. Ese tanto fue suficiente para marcar la diferencia en un partido muy cerrado y de alto ritmo.

Municipal, por su parte, intentó reaccionar en el segundo tiempo. Los dirigidos por Mario Acevedo adelantaron líneas y pusieron a prueba en varias ocasiones al portero Kevin Moscoso, quien respondió con solvencia y mantuvo su arco en cero para asegurar la victoria chicharronera.

Con este resultado, Mixco llegó a 37 puntos en la tabla de posiciones, quedando a solo uno de Municipal, que se mantiene como líder con 38 unidades. Los chicharroneros, sin embargo, confirman su gran momento y se consolidan como uno de los equipos más regulares del campeonato.

El triunfo fue celebrado como una muestra del crecimiento deportivo del equipo dirigido por Fabricio Bénitez, que ha sabido combinar experiencia y juventud para competir de igual a igual ante los clubes más poderosos del país.

Mixco es el nuevo líder del torneo. (Foto: Prensa Libre, Erick Ávila)

En la próxima jornada, Mixco buscará mantener la presión sobre Municipal y aprovechar cualquier tropiezo del líder, mientras que los rojos deberán corregir errores para no ceder terreno en la recta final del torneo.

Fue una tarde de fiesta en Santo Domingo, donde el gol de Pozuelos le devolvió la ilusión a una afición que sueña con ver a su equipo pelear por el título del Apertura 2025.