Así marcha la tabla de posiciones antes del inicio de la jornada 19 del Torneo Apertura 2025

El Torneo Apertura 2025 entra en su fase decisiva, y la emoción por la lucha en la tabla de posiciones sigue al máximo. Con solo cuatro jornadas por disputarse, los equipos de la Liga Nacional de Guatemala se preparan para una fecha que podría marcar diferencias importantes tanto en la parte alta como en la zona baja de la clasificación.

El líder actual es Municipal, que con 37 puntos se mantiene firme en la cima del campeonato. Los rojos atraviesan un gran momento futbolístico y llegan motivados tras su goleada de la jornada anterior, resultado que los coloca con cierta ventaja en la recta final. Sin embargo, no pueden confiarse, ya que sus perseguidores siguen muy cerca.

En el segundo lugar aparece Deportivo Mixco, con 35 unidades, que busca recuperar el primer puesto después de haber liderado gran parte del torneo. Los chicharroneros han mostrado consistencia en casa y esperan mantener su buen rendimiento en el Estadio Santo Domingo ante rivales directos.

Antigua GFC y Aurora FC comparten el tercer y cuarto puesto, ambos con 33 puntos. Los coloniales vienen en alza, mostrando solidez y buen fútbol en las últimas jornadas, mientras que el equipo aurinegro sigue siendo una de las revelaciones del torneo, con un rendimiento que los mantiene entre los mejores cuatro.

En la parte media de la tabla, la pelea está muy cerrada. Xelajú MC, Cobán Imperial y Malacateco se ubican con 22 puntos, demostrando lo equilibrado que ha sido el torneo en su zona intermedia. Muy cerca está Marquense, con 21 unidades, que sigue soñando con alcanzar los puestos de clasificación a la fase final.

En los últimos lugares, Achuapa y Mictlán suman 19 puntos, mientras que Guastatoya tiene 18, todos en busca de cerrar bien el campeonato para no quedar rezagados. Sin embargo, el caso más llamativo es el de Comunicaciones FC, que se encuentra en el fondo con 17 puntos, una situación poco habitual para un equipo de su historia y jerarquía.

Los albos buscarán salir del último lugar en esta jornada 19, conscientes de que su afición exige una reacción inmediata. Con la tabla tan apretada, una victoria podría cambiar por completo su panorama y devolverles esperanza en este cierre de torneo.

Con la jornada 19 a punto de comenzar, la Liga Nacional promete emociones en cada cancha. Los líderes quieren asegurar su lugar en la fase final, mientras que los de abajo buscan desesperadamente sumar para no despedirse antes de tiempo. Cada punto será clave en esta recta decisiva del Apertura 2025.