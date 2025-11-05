Comunicaciones vs Cobán Imperial: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 del Apertura

Así llegan Comunicaciones y Cobán Imperial
Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.
Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura
Comunicaciones consiguió sólo un punto en su último partido frente a Aurora FC, tras igualar -. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 2 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 1 gol en contra y marcó 2 en el arco rival.
Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura
Cobán Imperial sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por a con Antigua GFC. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Ha convertido 7 goles y ha recibido 5 en contra.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Cobán Imperial resultó vencedor por 3 a 1.
El local está en el décimo primer puesto con 16 puntos (4 PG – 4 PE – 9 PP), mientras que el visitante llegó a 21 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (6 PG – 3 PE – 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|35
|17
|11
|2
|4
|9
|2
|Municipal
|34
|17
|9
|7
|1
|18
|3
|Antigua GFC
|32
|17
|10
|2
|5
|10
|6
|Cobán Imperial
|21
|17
|6
|3
|8
|-1
|11
|Comunicaciones
|16
|17
|4
|4
|9
|-7
Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 19: vs Cobán Imperial: 8 de noviembre – 17:00 horas
- Fecha 20: vs Antigua GFC: 16 de noviembre – 18:00 horas
- Fecha 21: vs Malacateco: 23 de noviembre – 15:00 horas
- Fecha 22: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 19: vs Comunicaciones: 8 de noviembre – 17:00 horas
- Fecha 20: vs Malacateco: 15 de noviembre – 15:00 horas
- Fecha 21: vs Xelajú: 22 de noviembre – 20:00 horas
- Fecha 22: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
Horario Comunicaciones y Cobán Imperial, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas