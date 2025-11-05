Mictlán vs Marquense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 del Apertura

Marquense y Mictlán se enfrentarán en el Estadio La Asunción el próximo sábado 8 de noviembre desde las 15:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 19 del Apertura.

Así llegan Mictlán y Marquense

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura

Mictlán igualó – frente a Municipal.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura

Marquense igualó – ante Xelajú en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias y derrotas: 2 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 5 goles a favor y le han convertido 7 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 6 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Marquense se llevó la victoria por 1 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 19 puntos (5 PG – 4 PE – 8 PP), mientras que la visita sumó 18 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (5 PG – 3 PE – 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 35 17 11 2 4 9 2 Municipal 34 17 9 7 1 18 3 Antigua GFC 32 17 10 2 5 10 8 Mictlán 19 17 5 4 8 -4 10 Marquense 18 16 5 3 8 -11

Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 19: vs Marquense: 8 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 20: vs Achuapa: 16 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 21: vs Aurora FC: 22 de noviembre – 16:00 horas

Fecha 22: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 19: vs Mictlán: 8 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 13: vs Achuapa: 12 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 20: vs Mixco: 15 de noviembre – 20:00 horas

Fecha 21: vs Guastatoya: 23 de noviembre – 17:00 horas

Fecha 22: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Horario Mictlán y Marquense, según país