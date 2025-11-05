Mictlán vs Marquense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 del Apertura

Así llegan Mictlán y Marquense
Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.
Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura
Mictlán igualó – frente a Municipal.
Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura
Marquense igualó – ante Xelajú en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias y derrotas: 2 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 5 goles a favor y le han convertido 7 en contra.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 6 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Marquense se llevó la victoria por 1 a 0.
El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 19 puntos (5 PG – 4 PE – 8 PP), mientras que la visita sumó 18 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (5 PG – 3 PE – 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|35
|17
|11
|2
|4
|9
|2
|Municipal
|34
|17
|9
|7
|1
|18
|3
|Antigua GFC
|32
|17
|10
|2
|5
|10
|8
|Mictlán
|19
|17
|5
|4
|8
|-4
|10
|Marquense
|18
|16
|5
|3
|8
|-11
Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 19: vs Marquense: 8 de noviembre – 15:00 horas
- Fecha 20: vs Achuapa: 16 de noviembre – 15:00 horas
- Fecha 21: vs Aurora FC: 22 de noviembre – 16:00 horas
- Fecha 22: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 19: vs Mictlán: 8 de noviembre – 15:00 horas
- Fecha 13: vs Achuapa: 12 de noviembre – 15:00 horas
- Fecha 20: vs Mixco: 15 de noviembre – 20:00 horas
- Fecha 21: vs Guastatoya: 23 de noviembre – 17:00 horas
- Fecha 22: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
Horario Mictlán y Marquense, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas