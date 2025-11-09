EN VIVO| Guastatoya vs. Antigua GFC por la jornada 19 del torneo Apertura 2025

El Estadio David Cordón Hichos será escenario del cierre de la jornada 19 del Torneo Apertura 2025, cuando Guastatoya reciba este domingo a Antigua GFC a partir de las 17 horas, en un duelo con realidades opuestas, pero con objetivos igualmente importantes en juego.

El conjunto “pecho amarillo” atraviesa un momento complicado en el campeonato. Los dirigidos por Pablo Centrone ocupan el último lugar de la tabla de posiciones y necesitan con urgencia sumar tres puntos que les permitan tomar oxígeno.