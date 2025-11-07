Primera División: Resultados de los juegos de ida de cuartos de final y horarios de los de vuelta

La primera jornada de los cuartos de final de la primera división del fútbol guatemalteco dejó resultados definidos y series abiertas de cara a los partidos de vuelta que se disputarán este fin de semana.

Los encuentros dejaron tres equipos con ventaja clara de cara a los partidos de vuelta: Sacachispas, San Pedro Sacatepéquez y FC Santa Lucía lograron victorias importantes que los acercan al objetivo. Por su parte, AFF y Chiquimulilla empataron sin goles, dejando su serie completamente abierta.

La próximo fin de semana, 8 y 9 de noviembre será decisivo para conocer a los cuatro equipos que avanzarán a la siguiente ronda. Las series de vuelta prometen emociones fuertes, con equipos que buscarán mantener sus ventajas y otros que intentarán remontadas heroicas para seguir en la pelea por el ascenso.

Sacachispas vs. Nueva Santa Rosa

Sacachispas logró una remontada épica para vencer 3-2 a Nueva Santa Rosa en el partido de ida. Los Muteros supieron reponerse de un marcador adverso gracias a las anotaciones de Arley Bonilla, quien firmó un doblete, y Paolo Molina, quienes pusieron en ventaja.

Con este resultado, Sacachispas cierra la serie el próximo domingo como visitante en la casa de Nueva Santa Rosa. Los Muteros llegan con ventaja de un gol, pero deberán mantener la concentración ante un rival que demostró capacidad ofensiva al marcar dos tantos.

La serie está abierta y Nueva Santa Rosa tendrá la oportunidad de aprovechar su localía para remontar y buscar el pase a la siguiente ronda.

San Pedro vs. Suchitepéquez

San Pedro Sacatepéquez consiguió una victoria ajustada pero valiosa ante Suchitepéquez gracias al único gol del partido anotado por Germán Águila. El tanto del delantero argentino fue suficiente para que el equipo se lleve una ventaja mínima de cara al partido de vuelta.

Con este resultado, todo se definirá el próximo domingo cuando San Pedro visite a Suchitepéquez.

FC Santa Lucía vs. Quiché FC

Santa Lucía dio un golpe de autoridad y tomó seria ventaja sobre Quiché FC con una contundente victoria 3-0 en el partido de ida. Los Jaguares fueron superiores durante todo el encuentro y lograron una diferencia importante que los acerca significativamente a las semifinales.

Con tres goles de ventaja, Santa Lucía buscará amarrar su clasificación el próximo domingo cuando visite a Quiché FC. Los costeños tienen prácticamente un pie en la siguiente fase y solo deberán evitar una remontada para confirmar su avance.

Por su parte, Quiché FC tendrá una tarea titánica en casa: necesitará ganar por cuatro goles de diferencia para clasificar directamente, o por tres para forzar tiempos extras.

AFF vs. Chiquimulilla

El único empate de la jornada se registró en el estadio de Petapa, donde AFF y Chiquimulilla no pudieron romper el cero en el marcador. Con el 0-0, la serie queda completamente abierta para el juego de vuelta que se disputará el próximo sábado. Cualquiera de los dos equipos puede avanzar, y el partido de vuelta promete ser intenso con todo por definir.

Así se jugarán los partidos de vuelta

Sábado

Chiquimulilla - AFF Guatemala 19 horas

Domingo