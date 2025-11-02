Definidos los cuartos de final de la Primera División: Estos son los 8 equipos que siguen disputando el título

Los octavos de final de la Liga Primera División llegaron a su fin y ya se conocen a los ocho equipos que continuarán en la lucha por llegar a la final y sellar el 50% del pase para el ascenso a la Liga Mayor. Sacachispas, San Pedro, FC Santa Lucía y AFF Guatemala sellaron su clasificación a los cuartos de final tras superar series muy disputadas y llenas de emoción.

En el caso de Sacachispas, el conjunto oriental logró avanzar gracias a los goles de Arley Bonilla y Rubén Monges, quienes fueron determinantes para sellar la victoria global de 2-1 sobre Aguacatán. Los muteros mostraron orden defensivo y efectividad en momentos clave, asegurando su presencia entre los ocho mejores del torneo.

San Pedro FC también consiguió su boleto a la siguiente ronda tras dejar en el camino a Ipala FC. Los shecanos fueron superiores durante la serie y aprovecharon la expulsión de Lucas Gómez al minuto 43 del primer tiempo del juego de vuelta, lo que condicionó el rendimiento de los orientales. Con un resultado global favorable, San Pedro avanza firme a los cuartos de final.

Por su parte, FC Santa Lucía Cotzumalguapa tuvo que sufrir más de la cuenta para remontar ante Juventud Copalera. El conjunto azucarero, impulsado por el doblete de Diego Alonzo, ganó 2-0 en el juego de vuelta y se impuso 2-1 en el marcador global, confirmando así su recuperación y clasificación.

Otro de los clasificados fue AFF Guatemala, que protagonizó una de las series más emocionantes de esta fase. Tras empatar 2-2 en el global frente a Gomerano, todo se definió desde el punto penal, donde la Academia fue más efectiva y logró avanzar con solvencia a los cuartos de final del certamen.

Con estos resultados, los cuatro equipos se suman a los ya clasificados por su posición en la tabla general: Quiché FC y Suchitepéquez del Grupo A, además de Chiquimulilla FC y Nueva Santa Rosa FC del Grupo B, quienes habían asegurado su presencia en la siguiente fase de forma directa.

Los cuartos de final prometen duelos intensos entre los equipos que mantienen el sueño del ascenso. Cada serie será clave para definir a los semifinalistas y acercarse un paso más a la Liga Nacional. La emoción continúa en la Primera División, donde el margen de error se reduce y cada partido adquiere un valor decisivo.