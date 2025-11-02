Guastatoya sorprende en Jutiapa y vence 3-2 a Mictlán en un duelo lleno de emociones

Guastatoya consiguió una valiosa victoria en condición de visitante al imponerse 3-2 ante Mictlán en el estadio La Asunción, por la jornada 17 del Torneo Apertura 2025. Los “Pechos Amarillos” dieron un golpe de autoridad en los primeros 45 minutos y lograron tres puntos que los mantienen con vida en su lucha por salir del fondo de la tabla.

El partido inició con dominio visitante desde los primeros instantes. Apenas al minuto 3, Jordan Hernández aprovechó un error defensivo y puso el 1-0 para Guastatoya. El gol tempranero descolocó a los locales, que no lograron reaccionar ante la presión constante del cuadro dirigido por Mario Acevedo.

A los 27 minutos, José Almanza amplió la ventaja con un remate colocado tras una gran jugada colectiva. El 2-0 reflejaba la superioridad de Guastatoya, que mostró orden, agresividad y mucha efectividad frente al arco rival.

El dominio amarillo continuó y al minuto 41 Emanuel Yori marcó el tercero, dejando sorprendido al público local. En apenas 45 minutos, Guastatoya ya ganaba 3-0 y parecía encaminado a una goleada histórica en Jutiapa.

Sin embargo, en la segunda parte Mictlán intentó reaccionar. Con el ingreso de jugadores más ofensivos, los “Conejos” encontraron espacios y al minuto 65 Guillermo Chavasco descontó con un cabezazo que devolvió algo de esperanza.

Cuatro minutos más tarde, Julio Fajardo puso el 3-2 tras una jugada individual, encendiendo la ilusión de los locales. No obstante, Guastatoya supo resistir los últimos embates y aseguró una victoria fundamental en su lucha por salir del último lugar.

Con este triunfo, Guastatoya suma 15 puntos y se mantiene en la última posición, aunque ahora a solo uno de Comunicaciones, que también ganó en la jornada. Los “Pechos Amarillos” empezaron a encontrar rumbo en el cierre del torneo y demostraron que aún tienen con qué pelear por la permanencia.