Aldana y Pereira definen el triunfo de Cobán Imperial contra Aurora en la jornada 17 del Apertura 2025

Cobán Imperial volvió a hacerse fuerte en casa y venció 2-0 a Aurora en el estadio José Ángel Rossi, en el primer partido dominical de la jornada 17 del Torneo Apertura 2025. Los Príncipes Azules mostraron solidez y efectividad para sumar tres puntos importantes que los mantienen en la pelea por los puestos de clasificación.

El conjunto cobanero dominó desde los primeros minutos y encontró espacios para generar peligro constante sobre el arco visitante. La presión alta y el buen manejo del balón en el mediocampo permitieron al equipo local tomar el control del juego ante un Aurora que no logró imponer su ritmo.

El primer gol del encuentro llegó por intermedio de Blady Aldana, quien abrió el marcador tras una jugada colectiva que culminó con un remate preciso para el 1-0. El tanto dio confianza a Cobán Imperial, que siguió buscando ampliar la ventaja ante el respaldo de su afición.

Aurora intentó reaccionar en la segunda parte, adelantando sus líneas y tratando de generar peligro a través de su ofensiva, pero se encontró con una defensa bien ordenada y un portero local atento en cada intento de aproximación.

El segundo gol llegó al minuto 70, cuando Janderson Pereira aprovechó un rebote dentro del área y con un disparo potente sentenció el 2-0 definitivo. El delantero brasileño volvió a ser determinante, confirmando su buen momento en el torneo y asegurando la victoria para los Príncipes Azules.

Con este resultado, Cobán Imperial suma tres puntos valiosos que lo acercan a los puestos de clasificación, recuperando terreno en la tabla general. La victoria también refuerza la confianza del equipo, que había mostrado altibajos en jornadas anteriores.

Aurora, por su parte, dejó escapar una oportunidad importante de mantenerse entre los primeros lugares del torneo. A pesar del esfuerzo, el cuadro capitalino no logró concretar sus opciones y deberá reaccionar en las fechas restantes si desea mantenerse en la zona alta.

Cobán Imperial celebró ante su afición una victoria que reafirma su fortaleza en casa y su aspiración de cerrar fuerte la fase regular del Apertura 2025. En una jornada donde los puntos son decisivos, los Príncipes Azules respondieron con autoridad y dejaron claro que siguen en carrera por un lugar en la fase final.