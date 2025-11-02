Liga Nacional | Así se completará la jornada 17 del Torneo Apertura 2025

La jornada 17 del Torneo Apertura 2025 llegará a su fin este domingo 2 de noviembre con tres partidos que prometen emociones, goles y posibles cambios en la parte alta de la tabla de posiciones. Desde tempranas horas de la mañana hasta la noche, el futbol nacional vivirá una jornada clave en la definición de los puestos de clasificación.

La actividad iniciará a las 11:00 de la mañana en el Estadio José Ángel Rossi, donde Cobán Imperial recibirá a Aurora. El conjunto cobanero buscará aprovechar su condición de local para sumar puntos importantes y mantenerse en la pelea por los primeros lugares, mientras que Aurora intentará sorprender y continuar consolidando su regreso a la Liga Nacional con resultados positivos.

Más tarde, a las 15:00 horas, Mictlán será anfitrión de Guastatoya en el Estadio La Asunción. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar, aunque con objetivos distintos: Guastatoya quiere salir de la parte baja de la tabla y mejorar su promedio, mientras que Mictlán busca mantener su buen ritmo y acercarse a la zona de clasificación a la fase final.

El cierre de la jornada estará a cargo del duelo más esperado del día. Xelajú MC recibirá a Municipal a las 20:00 horas en el Estadio Mario Camposeco, en un encuentro que podría definir movimientos importantes en la cima de la tabla general. Este partido ha sido catalogado como el platillo fuerte del domingo, con ambos equipos peleando por el liderato.

Municipal llega a este compromiso con la motivación de mantenerse en lo más alto del torneo, de conseguir la victoria superarían a Mixco y escalarían al primer puesto. Por su parte, Xelajú buscará hacer valer su condición de local y aprovechar el respaldo de su afición para acercarse a los primeros lugares y seguir firme en la lucha por clasificar.

Los tres encuentros del domingo podrían marcar el rumbo de la competencia a falta de pocas jornadas para el cierre de la fase regular. Los equipos que logren sumar estarán un paso más cerca de los puestos de privilegio, mientras que los que no consigan resultados favorables podrían complicar sus aspiraciones.

La fecha 17 ha dejado momentos importantes desde su inicio el viernes, y este domingo se definirá por completo con partidos que prometen alto nivel competitivo. La combinación de escenarios y horarios ofrece un cierre de jornada atractivo para los seguidores del futbol nacional.

Con el desarrollo de estos compromisos, el Torneo Apertura 2025 entrará en su tramo decisivo, donde cada punto comienza a tener un valor determinante. La atención estará puesta en el duelo nocturno en Quetzaltenango, que podría dejar a un nuevo líder en la clasificación general.