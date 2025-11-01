Mixco cae en casa ante Antigua y pone en riesgo su liderato en el Apertura 2025

El Deportivo Mixco, actual superlíder del Torneo Apertura 2025, sufrió una sorpresiva derrota en casa al caer 1-0 ante Antigua GFC en el inicio de la jornada 17, en un partido disputado en el Estadio Santo Domingo que se complicó para los locales desde la segunda mitad tras sufrir dos expulsiones.

El encuentro arrancó parejo, con un Mixco intentando imponer condiciones y mantener su dominio en la cima de la tabla. Sin embargo, Antigua mostró un planteamiento ordenado y efectivo, sabiendo aprovechar los errores de su rival. El equipo panzaverde controló los tiempos y generó peligro constante sobre el arco de Kevin Moscoso.

El momento clave del partido llegó en el segundo tiempo, cuando Mixco se quedó con nueve jugadores tras las expulsiones de dos de sus futbolistas, lo que obligó al conjunto chicharronero a replegarse y ceder terreno. A partir de ahí, Antigua tomó el control total del compromiso y encontró espacios para atacar con mayor claridad.

El gol del triunfo llegó tras un error en la salida del portero Kevin Moscoso, quien tuvo una mala salida y permitió que Francisco Apaolaza aprovechara la oportunidad. El delantero argentino, con gran instinto goleador, definió con precisión y marcó el tanto que significó los tres puntos para la visita.

Mixco intentó reaccionar en los minutos finales, pero la inferioridad numérica y el orden defensivo de Antigua impidieron cualquier intento de empate. El equipo dirigido por Mauricio Tapia terminó resignado ante una derrota que corta su buena racha y lo deja vulnerable en la lucha por el liderato.

Con este resultado, Mixco se mantiene con 35 puntos, pero su posición en la cima corre peligro, ya que Municipal, que enfrentará a Xelajú MC este domingo, podría superarlo en la tabla en caso de conseguir una victoria. El equipo mixqueño deberá reponerse rápidamente si quiere conservar su protagonismo en el torneo.

Por su parte, Antigua GFC sumó tres puntos valiosos que lo consolidan en la parte alta de la clasificación, demostrando que sigue siendo un serio candidato al título. El cuadro colonial mostró solidez y carácter en un estadio complicado, confirmando su buen momento futbolístico.

La jornada 17 del Apertura 2025 comenzó con sorpresa en Santo Domingo. Mixco perdió su invicto en casa y ahora dependerá del resultado entre Municipal y Xelajú para saber si conserva el liderato o cede el primer lugar en una fase del torneo que se vuelve cada vez más apretada y emocionante.