Así se disputará la jornada 17 del Torneo Apertura, con Mixco buscando consolidar su liderato

La Liga Nacional de Futbol de Guatemala disputará la jornada 17 del Torneo Apertura 2025 este fin de semana, el 1 y 2 de noviembre, en la cual se celebrarán seis encuentros que prometen ser apasionantes. Cada equipo buscará salir victorioso para seguir sumando puntos en la tabla de posiciones.

La fecha incluye tres partidos el sábado y otros tres el domingo, con lo cual se cerrará una jornada clave del certamen nacional, la acción dará inicio este sábado a las 15.00 horas, cuando el líder del torneo, el cuadro de Deportivo Mixco, reciba en el estadio Santo Domingo de Guzmán a Antigua GFC, que viene de perder su último encuentro como local.

En este partido, los chicharroneros buscarán la victoria para mantenerse en la cima del campeonato, mientras que los coloniales intentarán sumar tres puntos que les permitan seguir en la pelea con los punteros.

Por su parte, a las 17.00 horas en el estadio Cementos Progreso, el penúltimo de la tabla, Comunicaciones, urgido de puntos, recibirá a Achuapa. Este encuentro será una de las últimas oportunidades para que los cremas puedan seguir en la lucha por ingresar a la fase final.

Comunicaciones necesita ganar sí o sí si no quiere seguir complicándose en la clasificación, donde suma 13 unidades hasta ahora, en un torneo para el olvido tanto en lo individual como en lo colectivo. Mientras tanto, Achuapa buscará seguir escalando posiciones.

A las 19.00 horas, Malacateco recibirá a Marquense para cerrar la jornada sabatina. Los toros se ubican en la décima posición y Marquense en la novena.

El domingo 2 de noviembre se completará la fecha con tres compromisos. El primero será a las 11.00 horas, en el estadio José Ángel Rossi, donde Cobán Imperial recibirá al sorprendente Aurora. Los aurinegros buscarán seguir sumando de a tres para mantenerse en la lucha por la cima del certamen, mientras que el equipo cobanero intentará sumar tres puntos que le permitan seguir escalando.

Luego, a las 15.00 horas, Mictlán, sexto en la tabla, recibirá a Guastatoya, último de la clasificación, que estará urgido de sumar en esta visita.

Para cerrar la jornada, el finalista de la Copa Centroamericana, Xelajú MC, recibirá al Municipal en uno de los duelos más atractivos del fin de semana. El partido está programado para las 20.00 horas en el estadio Mario Camposeco, donde los chivos buscarán sumar nuevamente, mientras que Municipal intentará lograr una victoria que le permita mantenerse en la lucha por el liderato del Apertura.

Con estos enfrentamientos, la jornada 17 promete ser intensa, con equipos en busca de la cima y otros tratando de salir del fondo de la tabla.