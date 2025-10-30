Municipal va en busca de un triunfo ante Xelajú para trepar a la punta

El duelo correspondiente a la fecha 17 del Apertura se jugará el próximo domingo 2 de noviembre a las 20:00 horas.

Así llegan Xelajú y Municipal

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura

Xelajú derrotó por 2 a 1 a Guastatoya en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido y resultó perdedor en 3 oportunidades. Le han encajado 7 goles y ha convertido 8.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura

Municipal llega con envión anímico tras vencer por 4 a 1 a Malacateco. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 10 goles y ha recibido 3.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 1 victoria mientras que los otros 4 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 23 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 1.

El local está en el quinto puesto con 21 puntos (6 PG – 3 PE – 7 PP), mientras que el visitante llegó a 33 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (9 PG – 6 PE – 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 35 16 11 2 3 10 2 Municipal 33 16 9 6 1 18 3 Aurora FC 32 16 9 5 2 8 4 Antigua GFC 29 16 9 2 5 9 5 Xelajú 21 16 6 3 7 5

Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 18: vs Marquense: 5 de noviembre – 20:00 horas

Fecha 19: vs Achuapa: 9 de noviembre – 21:00 horas

Fecha 20: vs Aurora FC: 16 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 21: vs Cobán Imperial: 22 de noviembre – 20:00 horas

Fecha 22: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 18: vs Mictlán: 6 de noviembre – 19:00 horas

Fecha 19: vs Mixco: 9 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 20: vs Guastatoya: 15 de noviembre – 17:00 horas

Fecha 21: vs Antigua GFC: 22 de noviembre – 18:00 horas

Fecha 22: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Horario Xelajú y Municipal, según país